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Posted 25 января, 06:09

Published 25 января, 06:09

Modified 25 января, 06:11

Updated 25 января, 06:11

Отец Рамиля Шамсутдинова, осужденного за убийство, обвинил военных во лжи

Отец Рамиля Шамсутдинова, осужденного за убийство, обвинил военных во лжи

25 января 2025, 06:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Заключенные
По словам Салима Шамсутдинова, его сын не проходил психологический отбор на службу по контракту.
«Заявления военных про какой-то психологический отбор или другие обследования — полный бред. Рамиль ничего из этого не проходил. Мой сын пять раз пытался заключить контракт и уехать в зону СВО, но ему не дают этого сделать, но его заявления игнорируют. Хотя статьи УК РФ, по которым он осужден, не противоречат службе в зоне спецоперации», — пояснил Салим Шамсутдинов Ура.Ру.
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Напомним, ранее в военном комиссариате Тюменской области заявили, что при отборе на военную службу по контракту тщательно изучаются личные дела осужденных. Особое внимание уделяют психологическим характеристикам заключенных. И только после этого принимают решение об отправке осужденного в зону специальной военной операции. В ведомстве отметили, что Рамиль Шамсутдинов не прошел психологическую проверку, поэтому в заключении контракта ему отказали.

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