Отец Рамиля Шамсутдинова, осужденного за убийство, обвинил военных во лжи

Напомним, ранее в военном комиссариате Тюменской области заявили, что при отборе на военную службу по контракту тщательно изучаются личные дела осужденных. Особое внимание уделяют психологическим характеристикам заключенных. И только после этого принимают решение об отправке осужденного в зону специальной военной операции. В ведомстве отметили, что Рамиль Шамсутдинов не прошел психологическую проверку, поэтому в заключении контракта ему отказали.