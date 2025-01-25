Отец Рамиля Шамсутдинова, осужденного за убийство, обвинил военных во лжи

Posted 25 января, 06:09
Published 25 января, 06:09
Modified 25 января, 06:11
Updated 25 января, 06:11
«Заявления военных про какой-то психологический отбор или другие обследования — полный бред. Рамиль ничего из этого не проходил. Мой сын пять раз пытался заключить контракт и уехать в зону СВО, но ему не дают этого сделать, но его заявления игнорируют. Хотя статьи УК РФ, по которым он осужден, не противоречат службе в зоне спецоперации», — пояснил Салим Шамсутдинов Ура.Ру.
Напомним, ранее в военном комиссариате Тюменской области заявили, что при отборе на военную службу по контракту тщательно изучаются личные дела осужденных. Особое внимание уделяют психологическим характеристикам заключенных. И только после этого принимают решение об отправке осужденного в зону специальной военной операции. В ведомстве отметили, что Рамиль Шамсутдинов не прошел психологическую проверку, поэтому в заключении контракта ему отказали.