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Posted 25 января, 05:35

Published 25 января, 05:35

Modified 25 января, 05:37

Updated 25 января, 05:37

В Тюменской области сдают в аренду нефтяную скважину по цене однокомнатной квартиры

В Тюменской области сдают в аренду нефтяную скважину по цене однокомнатной квартиры

25 января 2025, 05:35
Фото: 1MI.
В Тюменской области выставили под аренду нефтяную скважину. Месторождение расположено в Уватском районе.
«Предмет торгов: скважина №18 (разведочная) глубиной 2 384 м. Уватский район, Урненский лицензионный участок, Урненское месторождение. Вид договора — аренда. Срок действия договора — 5 лет, — указано в информации, опубликованной на портале „Торги России“.

В документах отмечено, что начальная стоимость лота, которая является арендным платежом за год, составляет — 4,6 миллиона рублей. Шаг аукциона 230,8 тысячи рублей, размер задатка — 461,7 тысячи рублей.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 6 февраля 2025 года, 7 февраля состоится подведение итогов.

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