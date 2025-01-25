В Тюменской области сдают в аренду нефтяную скважину по цене однокомнатной квартиры

Posted 25 января, 05:35
Published 25 января, 05:35
Modified 25 января, 05:37
Updated 25 января, 05:37
«Предмет торгов: скважина №18 (разведочная) глубиной 2 384 м. Уватский район, Урненский лицензионный участок, Урненское месторождение. Вид договора — аренда. Срок действия договора — 5 лет, — указано в информации, опубликованной на портале „Торги России“.
В документах отмечено, что начальная стоимость лота, которая является арендным платежом за год, составляет — 4,6 миллиона рублей. Шаг аукциона 230,8 тысячи рублей, размер задатка — 461,7 тысячи рублей.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 6 февраля 2025 года, 7 февраля состоится подведение итогов.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют увеличить расходы на строительство межвузовского кампуса более чем на 4 миллиарда рублей — с 32,4 до 36,6 миллиарда.