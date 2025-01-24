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Posted 24 января, 11:19

Published 24 января, 11:19

Modified 24 января, 11:19

Updated 24 января, 11:19

В Тюмени простятся с председателем регионального общества автомобилистов

В Тюмени простятся с председателем регионального общества автомобилистов

24 января 2025, 11:19
Фото: 1MI.
Как стало известно, в нашем городе ушел из жизни председатель региональной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Андрей Гаврин.

В Тюмени состоится прощание с председателем региональной общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Андреем Гавриным. Об этом проинформировали в официальном сообществе автошколы ВОА.

Траурная церемония назначена на 25 января с 11 до 12 часов по адресу улица Юрия Семовских, 1/1 (траурный зал «Роза ритуал». Центральный вход).

Андрей Гаврин родился в 1973 году. После окончания Тюменской сельскохозяйственной академии и получения диплома экономиста-менеджера Гаврин занимал должность начальника Тюменской объединенной технической школы ДОСААФ России. В 2016 году он возглавил региональное отделение «Всероссийского общества автомобилистов». Гаврин тренировал ребят в центре «Алый парус» и активно поддерживал клуб зимнего плавания «Акваспорт».

Фото: Автошкола ВОА г. Тюмень, ВК
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области погиб Член Союза художников СССР Владимир Игловиков, он скончался на 88-м году жизни.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Всероссийское общество автомобилистов#Андрей Гаврин
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