В Тюмени простятся с председателем регионального общества автомобилистов

Андрей Гаврин родился в 1973 году. После окончания Тюменской сельскохозяйственной академии и получения диплома экономиста-менеджера Гаврин занимал должность начальника Тюменской объединенной технической школы ДОСААФ России. В 2016 году он возглавил региональное отделение «Всероссийского общества автомобилистов». Гаврин тренировал ребят в центре «Алый парус» и активно поддерживал клуб зимнего плавания «Акваспорт».