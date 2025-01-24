В Тюмени простятся с председателем регионального общества автомобилистов

Posted 24 января, 11:19
Published 24 января, 11:19
Modified 24 января, 11:19
Updated 24 января, 11:19
В Тюмени состоится прощание с председателем региональной общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Андреем Гавриным. Об этом проинформировали в официальном сообществе автошколы ВОА.
Траурная церемония назначена на 25 января с 11 до 12 часов по адресу улица Юрия Семовских, 1/1 (траурный зал «Роза ритуал». Центральный вход).
Андрей Гаврин родился в 1973 году. После окончания Тюменской сельскохозяйственной академии и получения диплома экономиста-менеджера Гаврин занимал должность начальника Тюменской объединенной технической школы ДОСААФ России. В 2016 году он возглавил региональное отделение «Всероссийского общества автомобилистов». Гаврин тренировал ребят в центре «Алый парус» и активно поддерживал клуб зимнего плавания «Акваспорт».
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области погиб Член Союза художников СССР Владимир Игловиков, он скончался на 88-м году жизни.