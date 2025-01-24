Огненная стихия забрала жизнь. В Тюмени на пожаре погиб человек

Пожар случился днем в частном жилом доме на улице Широтной в Тюмени. На пожаре погиб человек, проинформировали в ведомстве. На момент прибытия спасателей наблюдалось задымление по всей площади дома. В тушении пожара было задействовано 20 сотрудников и пять единиц техники.