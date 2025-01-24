Огненная стихия забрала жизнь. В Тюмени на пожаре погиб человек

Posted 24 января, 11:43
Published 24 января, 11:43
Modified 24 января, 11:45
Updated 24 января, 11:45
Пожар случился днем в частном жилом доме на улице Широтной в Тюмени. На пожаре погиб человек, проинформировали в ведомстве. На момент прибытия спасателей наблюдалось задымление по всей площади дома. В тушении пожара было задействовано 20 сотрудников и пять единиц техники.
На днях тюменец погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты. Усилиями 18 сотрудников ГУ МЧС по Тюменской области с использованием четырех единиц техники пожар потушили, когда огонь прошел 30 квадратных метров.
Как писал «Наш Город», один человек пострадал в результате пожара в многоквартирном доме в Тюмени. Еще трех человек сотрудникам ГУ МЧС по Тюменской области удалось спасти.