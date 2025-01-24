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Posted 24 января, 11:43

Published 24 января, 11:43

Modified 24 января, 11:45

Updated 24 января, 11:45

В Тюмени при пожаре погиб человек

Огненная стихия забрала жизнь. В Тюмени на пожаре погиб человек

24 января 2025, 11:43
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюмени при пожаре погиб человек

По информации МЧС по Тюменской области, в областной столице в частном доме погиб человек.

Пожар случился днем в частном жилом доме на улице Широтной в Тюмени. На пожаре погиб человек, проинформировали в ведомстве. На момент прибытия спасателей наблюдалось задымление по всей площади дома. В тушении пожара было задействовано 20 сотрудников и пять единиц техники.

На днях тюменец погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты. Усилиями 18 сотрудников ГУ МЧС по Тюменской области с использованием четырех единиц техники пожар потушили, когда огонь прошел 30 квадратных метров.

Тюменец погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты
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Как писал «Наш Город», один человек пострадал в результате пожара в многоквартирном доме в Тюмени. Еще трех человек сотрудникам ГУ МЧС по Тюменской области удалось спасти.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#Частный дом#Задымление
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