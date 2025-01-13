Один человек пострадал при пожаре в МКД в Тюмени

Posted 13 января, 02:17
Published 13 января, 02:17
Modified 13 января, 02:19
Updated 13 января, 02:19
Возгорание случилось около 07:00 часов 12 января в многоэтажке на улице Олимпийской. Горела квартира на пятом этаже. На место ЧП отправили 19 спасателей и пять единиц техники, которые оперативно ликвидировали пожар.
«Сотрудники МЧС эвакуировали 10 жильцов и спасли трех человек. Предварительно один человек получил травмы. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 10 квадратных метров», — пояснили в главке министерства.
Специалисты выясняют причину и все обстоятельства пожара.
Как писал «Наш Город», житель тюменского СНТ «Текстильщик» погиб в результате пожара. Его дом был практически уничтожен огнем, который охватил все два этажа к моменту приезда пожарных.