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Posted 13 января, 02:17

Published 13 января, 02:17

Modified 13 января, 02:19

Updated 13 января, 02:19

Один человек пострадал при пожаре в МКД в Тюмени

Один человек пострадал при пожаре в МКД в Тюмени

13 января 2025, 02:17
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области.
Один человек пострадал в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Тюмени. Еще трех человек сотрудникам ГУ МЧС по Тюменской области удалось спасти.

Возгорание случилось около 07:00 часов 12 января в многоэтажке на улице Олимпийской. Горела квартира на пятом этаже. На место ЧП отправили 19 спасателей и пять единиц техники, которые оперативно ликвидировали пожар.

«Сотрудники МЧС эвакуировали 10 жильцов и спасли трех человек. Предварительно один человек получил травмы. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 10 квадратных метров», — пояснили в главке министерства.
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Специалисты выясняют причину и все обстоятельства пожара.

Как писал «Наш Город», житель тюменского СНТ «Текстильщик» погиб в результате пожара. Его дом был практически уничтожен огнем, который охватил все два этажа к моменту приезда пожарных.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Пожар
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