Человек погиб в горящем доме в тюменском СНТ

Posted 9 января, 05:35
Published 9 января, 05:35
Modified 9 января, 05:37
Updated 9 января, 05:37
Пожар случился рано утром 9 января на улице Солнечной в СНТ «Текстильщик». Огонь занялся в двухэтажном частном доме, и до прибытия пожарных охватил весь дом, пламя уже вырывалось наружу. К борьбе с огнем подключили 13 сотрудников областного главка МЧС и три единицы техники.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение по всей площади дома. К сожалению, на пожаре погиб человек. Причина происшествия устанавливается», — пояснили в ГУ МЧС по Тюменской области.
По данным Противопожарной службы региона, с 1 по 8 января 2025 года ее сотрудники выезжали на 12 пожаров. Основной причиной возгораний в праздничные дни стало короткое замыкание.
Ранее утром стало известно о пожаре из-за неправильного обращения с печью в Абатском районе. Пожарные нашли в сгоревшем частном доме погибшего.