Человек погиб в горящем доме в тюменском СНТ

Пожар случился рано утром 9 января на улице Солнечной в СНТ «Текстильщик». Огонь занялся в двухэтажном частном доме, и до прибытия пожарных охватил весь дом, пламя уже вырывалось наружу. К борьбе с огнем подключили 13 сотрудников областного главка МЧС и три единицы техники.