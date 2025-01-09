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Posted 9 января, 05:35

Published 9 января, 05:35

Modified 9 января, 05:37

Updated 9 января, 05:37

Человек погиб в горящем доме в тюменском СНТ

Человек погиб в горящем доме в тюменском СНТ

9 января 2025, 05:35
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области.
Житель тюменского СНТ погиб в результате пожара. Дом, в котором случилось возгорание, практически уничтожен огнем.

Пожар случился рано утром 9 января на улице Солнечной в СНТ «Текстильщик». Огонь занялся в двухэтажном частном доме, и до прибытия пожарных охватил весь дом, пламя уже вырывалось наружу. К борьбе с огнем подключили 13 сотрудников областного главка МЧС и три единицы техники.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение по всей площади дома. К сожалению, на пожаре погиб человек. Причина происшествия устанавливается», — пояснили в ГУ МЧС по Тюменской области.
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По данным Противопожарной службы региона, с 1 по 8 января 2025 года ее сотрудники выезжали на 12 пожаров. Основной причиной возгораний в праздничные дни стало короткое замыкание.

Ранее утром стало известно о пожаре из-за неправильного обращения с печью в Абатском районе. Пожарные нашли в сгоревшем частном доме погибшего.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Пожар
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