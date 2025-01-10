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Posted 10 января, 05:29

Published 10 января, 05:29

Modified 10 января, 05:31

Updated 10 января, 05:31

Тюменцы отсудили 300 тысяч у соседа за пожар

Тюменцы отсудили 300 тысяч у соседа за пожар

10 января 2025, 05:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Житель тюменского села ушел от уголовной ответственности за пожар из-за неисправной проводки, но вот от иска уйти не удалось. Пострадавшие от огня соседи через суд получили с него 300 тыс. рублей.

Пожар на одном из подворий в селе Богандинское случился летом 2022 года, но пострадавшие от него люди нашли справедливость только в конце прошлого года. Пожар начался из-за неисправной проводки в дровянике и перекинулся на соседский участок.

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Огонь повредил имущество, но отвечать за это по уголовному закону соседу не пришлось — полиция отказала в возбуждении дела. Тогда пострадавшие подали гражданский иск. С учетом услуг представителя, госпошлины и почтовых расходов получилось без малого 300 тыс. рублей.

Тюменский районный суд рассмотрел дело и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

По данным Противопожарной службы региона, с 1 по 8 января 2025 года ее сотрудники выезжали на 12 пожаров. Основной причиной возгораний в праздничные дни стало короткое замыкание.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Суд#Пожар
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