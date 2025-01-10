Тюменцы отсудили 300 тысяч у соседа за пожар

Posted 10 января, 05:29
Published 10 января, 05:29
Modified 10 января, 05:31
Updated 10 января, 05:31
Пожар на одном из подворий в селе Богандинское случился летом 2022 года, но пострадавшие от него люди нашли справедливость только в конце прошлого года. Пожар начался из-за неисправной проводки в дровянике и перекинулся на соседский участок.
Огонь повредил имущество, но отвечать за это по уголовному закону соседу не пришлось — полиция отказала в возбуждении дела. Тогда пострадавшие подали гражданский иск. С учетом услуг представителя, госпошлины и почтовых расходов получилось без малого 300 тыс. рублей.
Тюменский районный суд рассмотрел дело и удовлетворил исковые требования в полном объеме.
По данным Противопожарной службы региона, с 1 по 8 января 2025 года ее сотрудники выезжали на 12 пожаров. Основной причиной возгораний в праздничные дни стало короткое замыкание.