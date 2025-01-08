Уголовное дело о гибели тюменки на Усьвинских столбах направлено в суд Тюмени

Posted 8 января, 09:15
Published 8 января, 09:15
Modified 8 января, 09:15
Updated 8 января, 09:15
Трагедия произошла в феврале 2021 года. Татьяна в составе группы из 18 человек приехала в поселок Усьва Пермского края. Восхождение по маршруту «Усьвинские столбы» началось 13 февраля 2021 года.
При этом, по данным Следственного комитата, у участников туристического клуба не было с собой специального оборудования. Во время подъема на сопку тюменка упала в ущелье, глубина которого составляет примерно 30 метров. На месте падения она пролежала более пяти часов.
Проведение спасательной операции осложнялось неблагоприятными метеоусловиями в виде сильного снегопада и тонкого льда на реке, а также тем, что группа туристов не была зарегистрирована в краевом управлении МЧС.
Сотрудники службы спасения из Чусового подняли с глубины ущелья тюменскую туристку еще живой. Но, к сожалению, по пути в больницу она скончалась от полученных травм.
В 2021 году тюменскому индивидуальному предпринимателю, организовавшему восхождение, было предъявлено обвинение по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека».
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский КВНщик Николай Сибирцев попал в реанимацию в тяжелом состоянии после ДТП. Его сбил грузовой автомобиль.