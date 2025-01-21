Тюменец погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

Следственный комитет проводит проверку обстоятельств пожара на признаки преступления. По итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти мужчины, сообщили в управлении СКР по региону.