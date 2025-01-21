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Posted 21 января, 03:59

Published 21 января, 03:59

Modified 21 января, 04:01

Updated 21 января, 04:01

Тюменец погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

Тюменец погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

21 января 2025, 03:59
Фото: 1MI.
Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Тюмени. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Днем 20 января загорелся частный двухэтажный дом на улице Садовой. Усилиями 18 сотрудников ГУ МЧС по Тюменской области с использованием четырех единиц техники пожар потушили, когда огонь прошел 30 кв. м. Когда пожарные смогли войти в дом, там нашли тело мужчины.

«К сожалению, на пожаре погиб человек. Предварительная причина происшествия: неосторожное обращение с огнем при курении», — пояснили в главке МЧС.
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Следственный комитет проводит проверку обстоятельств пожара на признаки преступления. По итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти мужчины, сообщили в управлении СКР по региону.

Как писал «Наш Город», один человек пострадал в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Тюмени. Еще трех человек сотрудникам ГУ МЧС по Тюменской области удалось спасти.

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