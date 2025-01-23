В Тюменской области нашли более 200 кг опасного мяса

Роспотребнадзор выявил нарушения при проверке 42 партия мяса за год. Из отправленных на проверку 1152 проб 8% не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, еще 2,4% — по физико-химическим показателям. В двух случаях в мясе нашли антибиотики.