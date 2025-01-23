В Тюменской области нашли более 200 кг опасного мяса

Posted 23 января, 05:34
Published 23 января, 05:34
Modified 23 января, 05:36
Updated 23 января, 05:36
Роспотребнадзор выявил нарушения при проверке 42 партия мяса за год. Из отправленных на проверку 1152 проб 8% не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, еще 2,4% — по физико-химическим показателям. В двух случаях в мясе нашли антибиотики.
Порядка 42 партий мяса и мясопродуктов общим весом более 200 кг сняли с реализации. Чаще всего производители нарушали правила маркировки, информирования потребителей, а также допускали реализацию продуктов с истекшим сроком годности, рассказали в ведомстве.
Как сообщал «Наш Город», специалисты нашли антибиотики в свинине, произведенной на «Ишимском мясокомбинате» в Тюменской области. Предприятие поставили на особый контроль.