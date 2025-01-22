В тюменской свинине нашли антибиотики

Posted 22 января, 09:13
Published 22 января, 09:13
Modified 22 января, 09:15
Updated 22 января, 09:15
Не прошедшие проверку пробы мяса взяли на «Ишимском мясокомбинате». Специалисты в рамках ветеринарного мониторинга оценивали безопасность свиного мяса и субпродуктов.
«Отобраны пробы сердца свиного замороженного и свинины в шкуре второй категории замороженной производства ООО „Ишимский мясокомбинат“. В пробах обнаружено наличие антибиотика группы фторхинолонов — офлоксацин», — пояснили в управлении Россельхознадзора по региону.
Согласно нормам, наличие лекарственных препаратов в пищевой продукции полностью запрещено, поэтому всю партию свинины утилизировали. Предприятие-нарушитель получило новый статус — «Усиленный лабораторный контроль». Руководству мясокомбината вручили предостережение.
Как писал «Наш Город», четыре кафе в Тюменской области подавали гостям блюда из непроверенного мяса. Россельхознадзор не нашел никаких документов на сырье.