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Posted 22 января, 09:13

Published 22 января, 09:13

Modified 22 января, 09:15

Updated 22 января, 09:15

В тюменской свинине нашли антибиотики

В тюменской свинине нашли антибиотики

22 января 2025, 09:13
Фото: 1MI.
Специалисты нашли антибиотики в свинине, произведенной в Тюменской области. Предприятие поставили на особый контроль.

Не прошедшие проверку пробы мяса взяли на «Ишимском мясокомбинате». Специалисты в рамках ветеринарного мониторинга оценивали безопасность свиного мяса и субпродуктов.

«Отобраны пробы сердца свиного замороженного и свинины в шкуре второй категории замороженной производства ООО „Ишимский мясокомбинат“. В пробах обнаружено наличие антибиотика группы фторхинолонов — офлоксацин», — пояснили в управлении Россельхознадзора по региону.
Пять тюменских кафе кормили гостей опасным мясом
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Согласно нормам, наличие лекарственных препаратов в пищевой продукции полностью запрещено, поэтому всю партию свинины утилизировали. Предприятие-нарушитель получило новый статус — «Усиленный лабораторный контроль». Руководству мясокомбината вручили предостережение.

Как писал «Наш Город», четыре кафе в Тюменской области подавали гостям блюда из непроверенного мяса. Россельхознадзор не нашел никаких документов на сырье.

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#Марина Коржина#Происшествия#Бизнес#Ишимский район#Мясо#Россельхознадзор#Ишимский мясокомбинат
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