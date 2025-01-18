Производят больше, а цены растут: в Тюмени нарастили объемы выпуска рыбы и молока

В частности, было увеличено производно изделий из рыбы — на 17,6% или до 1,8 тысячи тонн. А 16,3%, до 12,1 тысячи тонн выросло производство творога, на 12,9% или до 12,8 тысячи тонн — сливок, на 10,1% — колбасных изделий. Также от 1,6 до 5,4% за последний год возросло производство мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий, мяса, молока и кисломолочных продуктов.