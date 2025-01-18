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Posted 18 января, 12:01

Published 18 января, 12:01

Modified 18 января, 12:03

Updated 18 января, 12:03

В Тюменской области в два раза подорожали продукты

Производят больше, а цены растут: в Тюмени нарастили объемы выпуска рыбы и молока

18 января 2025, 12:01
Фото: 1MI.

В Тюменской области в два раза подорожали продукты

По данным департамента экономики региона, за последний год рост производства пищевой продукции достиг 106,1%.

В частности, было увеличено производно изделий из рыбы — на 17,6% или до 1,8 тысячи тонн. А 16,3%, до 12,1 тысячи тонн выросло производство творога, на 12,9% или до 12,8 тысячи тонн — сливок, на 10,1% — колбасных изделий. Также от 1,6 до 5,4% за последний год возросло производство мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий, мяса, молока и кисломолочных продуктов.

Между тем, по данным Росстата, в Тюменской области за последний год цены на продукты возросли более чем на 5%. Стоимость отдельных видов продуктов увеличилась в два раза. Наибольший рост продемонстрировали молочные продукты, сливочное масло, мясо, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, сахар, а также рыба и икра.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2025 году продолжат расти цены на молочные и кисломолочные продукты, сливочное масло. В среднем эксперты прогнозируют повышение цен на 10-15%.

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