Волна мошенничества с домовыми чатами докатилась до Тюмени

Posted 20 января, 06:09
Published 20 января, 06:09
Modified 20 января, 06:11
Updated 20 января, 06:11
Пару дней назад по столичным пабликам прокатилась волна жалоб на мошенников, которые от подделки квитанций перешли к фейковым ссылкам на домовые чаты. Теперь во многих домах в Тюмени появились объявления о якобы организованных группах, где жильцы могут обсудить общедомовые вопросы. В объявлении дается QR-код якобы для входа в чат.
На самом деле после сканирования кода злоумышленники получают доступ к аккаунту в Telegram. Оттуда они выкачивают все личные сведения и взламывают соцсети. Через них идет рассылка запросов с просьбой одолжить денег, а личные данные используют для доступа к банковским счетам.
Как сообщал «Наш Город», мошенники обманули жительницу тюменского села Уват. Через видеозвонок аферисты обманули ее и украли крупную сумму со счетов.