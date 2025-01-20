nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 06:09

Published 20 января, 06:09

Modified 20 января, 06:11

Updated 20 января, 06:11

Волна мошенничества с домовыми чатами докатилась до Тюмени

Волна мошенничества с домовыми чатами докатилась до Тюмени

20 января 2025, 06:09
Фото: 1MI.
Мошенники запустили новую схему обмана тюменцев с помощью технологий. Теперь попытка влиться в домовой чат может грозить потерей всех денег.

Пару дней назад по столичным пабликам прокатилась волна жалоб на мошенников, которые от подделки квитанций перешли к фейковым ссылкам на домовые чаты. Теперь во многих домах в Тюмени появились объявления о якобы организованных группах, где жильцы могут обсудить общедомовые вопросы. В объявлении дается QR-код якобы для входа в чат.

Тюменская учительница лишилась квартиры и машины после одного телефонного звонка
Узнать подробнее

На самом деле после сканирования кода злоумышленники получают доступ к аккаунту в Telegram. Оттуда они выкачивают все личные сведения и взламывают соцсети. Через них идет рассылка запросов с просьбой одолжить денег, а личные данные используют для доступа к банковским счетам.

Как сообщал «Наш Город», мошенники обманули жительницу тюменского села Уват. Через видеозвонок аферисты обманули ее и украли крупную сумму со счетов.

Читайте также:
Мошенники наступают: как в 2025 году тюменцев могут оставить без денег?Попались! Топ-3 главных коррупционных скандала Тюменской области в 2024 годуСуд оправдал тюменского депутата Андрея Кима и приговорил его к двум годам колонии
#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Мошенничество#Мессенджер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика