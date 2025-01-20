Волна мошенничества с домовыми чатами докатилась до Тюмени

Пару дней назад по столичным пабликам прокатилась волна жалоб на мошенников, которые от подделки квитанций перешли к фейковым ссылкам на домовые чаты. Теперь во многих домах в Тюмени появились объявления о якобы организованных группах, где жильцы могут обсудить общедомовые вопросы. В объявлении дается QR-код якобы для входа в чат.