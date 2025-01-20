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Posted 20 января, 06:25

Published 20 января, 06:25

Modified 20 января, 06:27

Updated 20 января, 06:27

В Тюмени скидка при продаже квартир увеличилась до 5%

В Тюмени скидка при продаже квартир увеличилась до 5%

20 января 2025, 06:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Средний размер скидки, которую были готовы сделать тюменцы при продаже недвижимости на вторичном рынке, в декабре 2024 года достиг 5,25%. Об этом сообщили аналитики агентства недвижимости «Этажи».

Одновременно с этим число предложений на вторичном рынке выросло за год на 19,17% и превысило 11,9 тысячи квартир. Наибольшую долю составили 1-комнатные квартиры (46,3%) в количестве 5 517 квартир. Затем идут 2-комнатные квартиры, чей объем предложения составил 4 173 квартиры (35,0%). Количество 3-комнатных квартир составило 2 087 квартир (17,5%).

Чаще всего жители областной столице продавали недвижимость, расположенную на КПД — 781 объект (9,02%), в Плеханово — 719 объектов (8,3%), в районе Дома Обороны — 647 объектов (7,47%).

Средний срок экспозиции проданных в декабре квартир превысил 8 месяцев. Для сравнения, в ноябре данный показатель составлял 4 месяца.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени составили список районов с самой дорогой вторичной недвижимостью. В топ-3 вошли Ожогино, 5-й Заречный микрорайон и Тюменская слобода.

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