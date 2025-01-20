В Тюмени скидка при продаже квартир увеличилась до 5%

Одновременно с этим число предложений на вторичном рынке выросло за год на 19,17% и превысило 11,9 тысячи квартир. Наибольшую долю составили 1-комнатные квартиры (46,3%) в количестве 5 517 квартир. Затем идут 2-комнатные квартиры, чей объем предложения составил 4 173 квартиры (35,0%). Количество 3-комнатных квартир составило 2 087 квартир (17,5%).