В Тюмени скидка при продаже квартир увеличилась до 5%

Posted 20 января, 06:25
Published 20 января, 06:25
Modified 20 января, 06:27
Updated 20 января, 06:27
Одновременно с этим число предложений на вторичном рынке выросло за год на 19,17% и превысило 11,9 тысячи квартир. Наибольшую долю составили 1-комнатные квартиры (46,3%) в количестве 5 517 квартир. Затем идут 2-комнатные квартиры, чей объем предложения составил 4 173 квартиры (35,0%). Количество 3-комнатных квартир составило 2 087 квартир (17,5%).
Чаще всего жители областной столице продавали недвижимость, расположенную на КПД — 781 объект (9,02%), в Плеханово — 719 объектов (8,3%), в районе Дома Обороны — 647 объектов (7,47%).
Средний срок экспозиции проданных в декабре квартир превысил 8 месяцев. Для сравнения, в ноябре данный показатель составлял 4 месяца.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени составили список районов с самой дорогой вторичной недвижимостью. В топ-3 вошли Ожогино, 5-й Заречный микрорайон и Тюменская слобода.