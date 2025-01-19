Где в Тюмени продают самые дешевые квартиры?

Posted 19 января, 10:20
Published 19 января, 10:20
Modified 19 января, 10:22
Updated 19 января, 10:22
Стоимость квадратного метра «вторички» в Ожогино превысила 165,3 тысячи рублей. В 5-м Заречном микрорайоне «квадрат» в декабре стоил 149 тысяч рублей, в Тюменской слободе — 140 тысяч рублей.
Также в топ-5 районов Тюмени с самой дорогой «вторичкой» попали район Дома печати и ДОК — 133,8 тысячи и 132,7 тысячи рублей соответственно. Самую дешевую недвижимость на вторичном рынке в декабре 2024 года продавали во 2-м микрорайоне, Восточный-2 и в районе Цимлянское — квадратный метр там стоит не более 105 тысяч рублей.
При этом наибольшим спросом у покупателей в Тюмени в декабре пользовались квартиры на КПД, в Плеханово, на Дом Обороны. Удельная цена предложения составила 121,4 тысячи рублей, удельная цена продаж — 113,8 тысячи рублей за квадратный метр.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на 400 тысяч рублей снизили стоимость выставленного на продажу памятника архитектуры и истории «Дом A.A. Благининa». Здание продают за 15,5 миллиона рублей.