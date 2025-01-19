Где в Тюмени продают самые дешевые квартиры?

Также в топ-5 районов Тюмени с самой дорогой «вторичкой» попали район Дома печати и ДОК — 133,8 тысячи и 132,7 тысячи рублей соответственно. Самую дешевую недвижимость на вторичном рынке в декабре 2024 года продавали во 2-м микрорайоне, Восточный-2 и в районе Цимлянское — квадратный метр там стоит не более 105 тысяч рублей.