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Posted 19 января, 10:20

Published 19 января, 10:20

Modified 19 января, 10:22

Updated 19 января, 10:22

Самые дорогие квартиры в Тюмени продают в Ожогино, а самые дешевые — в Восточном

Где в Тюмени продают самые дешевые квартиры?

19 января 2025, 10:20
Фото: 1MI.

Самые дорогие квартиры в Тюмени продают в Ожогино, а самые дешевые — в Восточном

Сюжет
Недвижимость
Ожогино, 5-й Заречный микрорайон и Тюменская слобода вошли в список районов с самой дорогой недвижимостью на вторичном рынке по итогам декабря 2024 года. Об этом сообщили аналитики риэлтерской компании «Этажи».

Стоимость квадратного метра «вторички» в Ожогино превысила 165,3 тысячи рублей. В 5-м Заречном микрорайоне «квадрат» в декабре стоил 149 тысяч рублей, в Тюменской слободе — 140 тысяч рублей.

Фото: Этажи

Также в топ-5 районов Тюмени с самой дорогой «вторичкой» попали район Дома печати и ДОК — 133,8 тысячи и 132,7 тысячи рублей соответственно. Самую дешевую недвижимость на вторичном рынке в декабре 2024 года продавали во 2-м микрорайоне, Восточный-2 и в районе Цимлянское — квадратный метр там стоит не более 105 тысяч рублей.

При этом наибольшим спросом у покупателей в Тюмени в декабре пользовались квартиры на КПД, в Плеханово, на Дом Обороны. Удельная цена предложения составила 121,4 тысячи рублей, удельная цена продаж — 113,8 тысячи рублей за квадратный метр.

Что ждет рынок загородной недвижимости в 2025 году
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