Ликвидация городской прокуратуры привела к хаосу в тюменских судах.

Posted 20 января, 06:37
Published 20 января, 06:37
Modified 20 января, 06:39
Updated 20 января, 06:39
Как рассказал «Нашему городу» тюменский адвокат Павел Руснаков, в районных судах сегодня царит хаос. Сотрудники, ранее представлявшие городскую прокуратуру, не приходят на заседания из-за ликвидации ведомства. В результате судебные заседания отменяются.
«В судебном процессе помощник прокурора в суд не явился, потому что ведомство расформировали. Некоторые судебные процессы, в которых городская прокуратура поддерживала обвинение, сегодня не состоялись.», — говорит адвокат.
Как говорит правозащитник, скорее всего, дела, участие в которых принимала городская прокуратура, будут распределены по районным прокуратурам. Руснаков предполагает, что на нормализацию процессов в судах уйдет около недели.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени собираются пересмотреть решение суда по делу о насилии в отношении несовершеннолетней. Обвиняемый — мужчина, который на протяжении нескольких лет жестоко обращался со своей падчерицей. Прокуратура выявила ошибку в одном из эпизодов дела.