Ликвидация городской прокуратуры привела к хаосу в тюменских судах.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени собираются пересмотреть решение суда по делу о насилии в отношении несовершеннолетней. Обвиняемый — мужчина, который на протяжении нескольких лет жестоко обращался со своей падчерицей. Прокуратура выявила ошибку в одном из эпизодов дела.