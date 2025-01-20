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Posted 20 января, 06:37

Published 20 января, 06:37

Modified 20 января, 06:39

Updated 20 января, 06:39

Ликвидация городской прокуратуры привела к хаосу в тюменских судах.

Ликвидация городской прокуратуры привела к хаосу в тюменских судах

20 января 2025, 06:37
Фото: 1MI. Ликвидация городской прокуратуры привела к хаосу в тюменских судах.
Сюжет
Суд
В Тюмени на днях ликвидировали городскую прокуратуру. Однако ведомство выступало на стороне обвинения в десятках дел местных судов. Сейчас прокуроры, ранее работавшие на городское ведомство, не являются на заседания, а судьба рассматриваемых дел остается под вопросом.

Как рассказал «Нашему городу» тюменский адвокат Павел Руснаков, в районных судах сегодня царит хаос. Сотрудники, ранее представлявшие городскую прокуратуру, не приходят на заседания из-за ликвидации ведомства. В результате судебные заседания отменяются.

«В судебном процессе помощник прокурора в суд не явился, потому что ведомство расформировали. Некоторые судебные процессы, в которых городская прокуратура поддерживала обвинение, сегодня не состоялись.», — говорит адвокат.

Как говорит правозащитник, скорее всего, дела, участие в которых принимала городская прокуратура, будут распределены по районным прокуратурам. Руснаков предполагает, что на нормализацию процессов в судах уйдет около недели.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени собираются пересмотреть решение суда по делу о насилии в отношении несовершеннолетней. Обвиняемый — мужчина, который на протяжении нескольких лет жестоко обращался со своей падчерицей. Прокуратура выявила ошибку в одном из эпизодов дела.

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