В Тюмени хотят отменить приговор педофилу, насиловавшему свою падчерицу

Известно, что осужденный издевался и насиловал свою падчерицу в течение нескольких лет, как минимум с с 9 до 19 лет, в последствии вина мужчины была доказана, на него указывало несколько доказательств и показания жертвы. После этого педофил был приговорен к 15 годам лишения свободы.