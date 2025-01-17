В Тюмени хотят отменить приговор педофилу, насиловавшему свою падчерицу

Posted 17 января, 11:28
Published 17 января, 11:28
Modified 17 января, 11:41
Updated 17 января, 11:41
Известно, что осужденный издевался и насиловал свою падчерицу в течение нескольких лет, как минимум с с 9 до 19 лет, в последствии вина мужчины была доказана, на него указывало несколько доказательств и показания жертвы. После этого педофил был приговорен к 15 годам лишения свободы.
Однако сейчас прокуратура подала апелляцию, она собирается изменить приговор. Дело в том, что силовики, в один из периодов совершения преступлений жертве могло быть больше 14 лет, а значит одну из статей обвинения квалифицировали неправильно, поскольку достижение 14 летнего возраста указывает на то, что дело нужно пересмотреть.
Во время суда при этом прокуратура поддерживала обвинение, сейчас настаивает на том, что срок должен быть пересмотрен, а один из эпизодов переквалифицирован.
Ранее сообщалось о том, что чиновники, ответственные за проблемы в тюменском Перевалово, стали фигурантами дел.