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Posted 17 января, 11:28

Published 17 января, 11:28

Modified 17 января, 11:41

Updated 17 января, 11:41

В Тюмени хотят отменить приговор педофилу, насиловавшему свою падчерицу

В Тюмени хотят отменить приговор педофилу, насиловавшему свою падчерицу

17 января 2025, 11:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
В Тюмени планируют пересмотреть приговор насильнику педофилу, который издевался над своей падчерицей в течение нескольких лет. Как сообщает прокуратура, один из эпизодов был рассмотрен неверно.

Известно, что осужденный издевался и насиловал свою падчерицу в течение нескольких лет, как минимум с с 9 до 19 лет, в последствии вина мужчины была доказана, на него указывало несколько доказательств и показания жертвы. После этого педофил был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Однако сейчас прокуратура подала апелляцию, она собирается изменить приговор. Дело в том, что силовики, в один из периодов совершения преступлений жертве могло быть больше 14 лет, а значит одну из статей обвинения квалифицировали неправильно, поскольку достижение 14 летнего возраста указывает на то, что дело нужно пересмотреть.

Во время суда при этом прокуратура поддерживала обвинение, сейчас настаивает на том, что срок должен быть пересмотрен, а один из эпизодов переквалифицирован.

Ранее сообщалось о том, что чиновники, ответственные за проблемы в тюменском Перевалово, стали фигурантами дел.

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#Александр Смирнов#Общество#Суд#Прокуратура#Новости тюмени#Педофилия#Тюменский суд
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