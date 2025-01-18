Генпрокурор Краснов приказал ликвидировать прокуратуру Тюмени

Наряду с Тюменью городские прокуратуры ликвидированы в Барнауле, Иркутске, Кирове, Курсе, Ставрополе, Томске, Калининграде, Оренбурге, Ярославле, Новокузнецке и т. д. Общая численность сотрудников расформированных ведомств превышает 300 человек. В Тюмени штатная численность прокуратуры составляла «20 единиц».