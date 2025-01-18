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Posted 18 января, 08:32

Published 18 января, 08:32

Modified 18 января, 09:59

Updated 18 января, 09:59

Генпрокурор Краснов приказал ликвидировать прокуратуру Тюмени

Генпрокурор Краснов приказал ликвидировать прокуратуру Тюмени

18 января 2025, 08:32
Фото: 1MI.
Приказ о расформировании 20 городских прокуратур в российских региона глава ведомства Игорь Краснов подписал 17 января.

В документе указано, что данная мера обусловлена необходимостью «оптимизации штатных расписаний».

Наряду с Тюменью городские прокуратуры ликвидированы в Барнауле, Иркутске, Кирове, Курсе, Ставрополе, Томске, Калининграде, Оренбурге, Ярославле, Новокузнецке и т. д. Общая численность сотрудников расформированных ведомств превышает 300 человек. В Тюмени штатная численность прокуратуры составляла «20 единиц».

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Ранее «Наш Город» писал, что у главы администрации Тюмени Максима Афанасьева появился новый заместитель. В начале января на должность зама был назначен Юрий Вавакин, ранее занимавший кресло заместителя главы администрации Тобольска.

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