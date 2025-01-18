Генпрокурор Краснов приказал ликвидировать прокуратуру Тюмени

Posted 18 января, 08:32
Published 18 января, 08:32
Modified 18 января, 09:59
Updated 18 января, 09:59
В документе указано, что данная мера обусловлена необходимостью «оптимизации штатных расписаний».
Наряду с Тюменью городские прокуратуры ликвидированы в Барнауле, Иркутске, Кирове, Курсе, Ставрополе, Томске, Калининграде, Оренбурге, Ярославле, Новокузнецке и т. д. Общая численность сотрудников расформированных ведомств превышает 300 человек. В Тюмени штатная численность прокуратуры составляла «20 единиц».
Ранее «Наш Город» писал, что у главы администрации Тюмени Максима Афанасьева появился новый заместитель. В начале января на должность зама был назначен Юрий Вавакин, ранее занимавший кресло заместителя главы администрации Тобольска.