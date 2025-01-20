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Posted 20 января, 11:52

Published 20 января, 11:52

Modified 20 января, 11:54

Updated 20 января, 11:54

Экономия времени и авторское меню. Тюменцы чаще пользуются услугой «Повар на дом»

Экономия времени и авторское меню. Тюменцы чаще пользуются услугой «Повар на дом»

20 января 2025, 11:52
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса «Авито», тюменцы стали чаще пользоваться услугой «Повар на дом». За месяц спрос на эту услугу в нашем городе вырос на 34 процентов.

Тем временем, предложение от поваров за тот же период увеличилось на 63 процентов. Средняя стоимость услуги по городу — 1000 рублей.

Мастера выделяют следующие преимущества в своих объявлениях:

  • — Авторское меню под настроение праздника. Шеф-повара разработают новогоднее меню с учетом традиций, ваших предпочтений и тематики мероприятия.
  • — Эффектная подача. Праздничный стол будет оформлен с учетом духа Нового года: изысканно, нарядно и с вниманием к деталям.
  • — Экономия времени. Больше не нужно тратить часы на готовку. Можно наслаждаться временем с близкими, пока профессионал занимается кухней.
  • — Чистота после праздника. Уход за кухней полностью на стороне повара.

Чаще всего услугу «Повар на дом» заказывали жители Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Уфы и Екатеринбурга. Самый большой рост спроса за месяц зафиксирован в Томске, Санкт-Петербурге, Туле, Иркутске и Ставрополе.

В центре Тюмени закрылся популярный рестобар
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 14 января начнет работать в тестовом режиме азиатская бироварня Brew`s Lee. Новое кафе расположится в квартале «1А Первомайская».

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Повар на дом#Авторское меню#Экономия времени
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