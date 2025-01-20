Экономия времени и авторское меню. Тюменцы чаще пользуются услугой «Повар на дом»

Posted 20 января, 11:52
Published 20 января, 11:52
Modified 20 января, 11:54
Updated 20 января, 11:54
Тем временем, предложение от поваров за тот же период увеличилось на 63 процентов. Средняя стоимость услуги по городу — 1000 рублей.
Мастера выделяют следующие преимущества в своих объявлениях:
Чаще всего услугу «Повар на дом» заказывали жители Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Уфы и Екатеринбурга. Самый большой рост спроса за месяц зафиксирован в Томске, Санкт-Петербурге, Туле, Иркутске и Ставрополе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 14 января начнет работать в тестовом режиме азиатская бироварня Brew`s Lee. Новое кафе расположится в квартале «1А Первомайская».