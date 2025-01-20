Климатический апокалипсис: какой будет погода в Тюмени к 2030 году?

Климатолог рассказал тюменцам, какой будет погода к 2030 году

К 2030 году Тюмень, как и весь мир, окажется в центре масштабных климатических изменений. Что будет с нашим городом, когда зимы превратятся в тёплые дни без снега, а лето — в адскую жару? Сильные ливни, засухи и резкие перепады температур — это не фантастика, а вполне реальный прогноз для Тюмени.

Аномально теплая зима в Тюмени Зима 2024–2025 годов в Тюмени ознаменовалась аномально тёплой погодой. Средние температуры значительно превышают климатические нормы, а количество осадков оказалось ниже обычного. Температурные отклонение погода в Тюмени. . Фото: Илья Винштейн Согласно данным синоптиков, аномально тёплая погода в Тюмени обусловлена несколькими факторами, в числе которых: глобальное изменение климата, влияние западных и южных воздушных масс и активность атмосферных циклонов. «Повышение средней температуры на планете приводит к изменениям в атмосферных процессах, что отражается на погодных условиях в различных регионах, включая Тюмень. Также в последние годы наблюдается преобладание тёплых воздушных масс, поступающих с запада и юга, что приводит к повышению температуры в регионе. Устойчивые циклоны, образующиеся в западных широтах, способствуют удержанию тёплого воздуха в Тюмени, препятствуя проникновению холодных масс из Сибири», — рассказала «Нашему городу» климатолог Наталья Пригоровская. Специалист отмечает, что В Тюмени, как и во всей Сибири, на климатические изменения влияет ряд факторов, как глобального, так и локального уровня. Анализ климатических моделей позволяет выделить несколько причин, которые объясняют предсказываемую динамику изменений погоды в городе до 2030 года. Синоптики рассказали, какой будет погода во второй половине января Узнать подробнее Прогнозы на ближайшие 5 лет: 2025–2030 годы Ожидается, что влияние обозначенных факторов с каждым годом будет усиливаться. Как говорит метеоролог Лидия Кашина, тюменский климат с каждым годом будет двигаться в сторону потепления. «Ожидается, что средняя температура в Тюмени продолжит расти, что приведёт к более тёплым зимам и жарким летам. Это может повлиять на продолжительность зимнего периода и характер осадков», — рассказала «Нашему городу» Кашина. Вместе с тем предполагается увеличение количества осадков в зимний период, что может привести к большему количеству снега и повышению уровня снежного покрова. Летние месяцы, напротив, могут стать более засушливыми, что скажется на водных ресурсах региона. Существует и вероятность увеличения числа экстремальных погодных явлений, таких как сильные дожди, засухи и резкие перепады температур, что потребует адаптации местной инфраструктуры и сельского хозяйства. В итоге зимы будут становиться более тёплыми, с повышением средней температуры на 1–2°C по сравнению с текущими показателями. Количество осадков в зимний период может увеличиться, что приведёт к большему количеству снега. Так зимы в Тюмени могут удерживать температуру в районе -5…-15 ℃ при текущей норме в -17…-25℃. Дето тоже станет более теплым и даже жарким. Ежегодно температура может подниматься на 2–3°C. Так к 2030 году летом может стабильно держаться температура, превышающая +30℃, при том, что сейчас такой температурный показатель считается на грани с экстремальным. При этом количество осадков в летний период может уменьшиться, что приведёт к засушливым условиям и возможным дефицитам водных ресурсов, в частности реки Туры, которая в последние годы уже сталкивается с проблемой обмеления. «Ожидается и увеличение числа экстремальных погодных явлений, таких как сильные дожди, засухи и резкие перепады температур», — говорит климатолог. Паводок-2024 повторится? Глава МЧС России дал прогноз для Тюменской области Узнать подробнее Городу потребуется адаптация Таким образом, динамика изменений погоды в Тюмени до 2030 года будет определяться рядом глобальных и локальных факторов, влияющих на климат региона. Прогнозы указывают на более тёплые зимы, жаркие летние сезоны и увеличение числа экстремальных погодных явлений. «В частности встанет вопрос зимников, которые эксплуатируются в регионе. Уже в этом году на фоне климатических изменений в сторону потепления, запуск зимних дорог откладывался», — указывает Кашина. Учитывая прогнозируемые изменения климата, эксперты говорят о необходимости разработки и внедрения адаптационных стратегий для Тюмени для различных секторов экономики, включая сельское хозяйство, водоснабжение и энергетику. Может потребоваться и модернизация инфраструктуры для повышения её устойчивости к экстремальным погодным условиям, включая укрепление зданий, улучшение систем водоснабжения и водоотведения. Только вертолетом: теплая погода оставила тюменцев без зимников Узнать подробнее Ранее «Наш город» сообщал о том, что по прогнозам метеорологов, скоро столбики термометров опустятся до -19….-24. При этом ветер усилится до 13 м/с, за счет чего температура воздуха будет ощущаться намного ниже. Читайте также: Обмелевшая Тура под угрозой: крещенские купания ускорят разрушение экосистемы реки Обмеление Туры: климатические аномалии уничтожат реку в 2025 году? Теплый январь в Тюмени: что стоит за аномальной погодой и будут ли морозы зимой 2025?