В детсадах Тюмени запретили кататься с горок

Posted 17 января, 07:26
Published 17 января, 07:26
Modified 17 января, 07:29
Updated 17 января, 07:29
Тюменцы поделились жалобами детей на то, что в детских садиках им запретили кататься с горок. Это коснулось разных районов города. Известно о подобном запрете в учреждениях на Ткацком проезде, на Маяке.
Оказалось, причиной стал инцидент на площади 400-летия Тюмени.
«15 января прошел педсовет, на котором объявили, что закроют все горки в детских садах. Всё из-за истории с обрушением», — рассказал знакомый с ситуацией источник 72.RU.
Как писал «Наш Город», вечером 11 января обрушилась посадочная платформа одной из деревянных горок на площади 400-летия Тюмени. Пострадали два человека, в их числе 14-летняя девочка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».