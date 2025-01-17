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Posted 17 января, 07:26

Published 17 января, 07:26

Modified 17 января, 07:29

Updated 17 января, 07:29

В детсадах Тюмени запретили кататься с горок

В детсадах Тюмени запретили кататься с горок

17 января 2025, 07:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Во всех дошкольных учреждениях Тюмени запретили главную зимнюю забаву. Руководство детских садов объединилось против горок после инцидента в центре города.

Тюменцы поделились жалобами детей на то, что в детских садиках им запретили кататься с горок. Это коснулось разных районов города. Известно о подобном запрете в учреждениях на Ткацком проезде, на Маяке.

В Тюмени проверят все детские горки и площадки на безопасность
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Оказалось, причиной стал инцидент на площади 400-летия Тюмени.

«15 января прошел педсовет, на котором объявили, что закроют все горки в детских садах. Всё из-за истории с обрушением», — рассказал знакомый с ситуацией источник 72.RU.

Как писал «Наш Город», вечером 11 января обрушилась посадочная платформа одной из деревянных горок на площади 400-летия Тюмени. Пострадали два человека, в их числе 14-летняя девочка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Детский сад#Зимние забавы
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