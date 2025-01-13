Горки рушатся под ногами: почему опасно играть на тюменских детских площадках?

Posted 13 января, 06:46
Published 13 января, 06:46
Modified 13 января, 06:48
Updated 13 января, 06:48
11 января 2025 года на площади 400-летия Тюмени произошло частичное обрушение деревянной детской горки, в результате которого пострадали два человека, включая 14-летнюю девочку. На месте происшествия были установлены ограждения вокруг опасной горки, а специалисты совместно с надзорными органами начали расследование обстоятельств случившегося.
После инцидента глава города Максим Афанасьев поручил провести тщательную проверку безопасности всех детских площадок в Тюмени, с особым вниманием к причинам обрушения на площади 400-летия.
«Мы проведем внеплановую проверку всех детских горок, расположенных не только на площади 400-летия города, но и по Тюмени в целом. Семье пострадавших будет оказана вся необходимая помощь», — сообщила заместитель руководителя управы Центрального административного округа Юлия Карнаухова.
Однако проблема безопасности детских площадок в Тюмени поднималась и ранее. В 2022 году представители Общероссийского народного фронта провели инспекцию 55 детских площадок города по жалобам жителей. Результаты показали, что лишь три из них были полностью безопасны для детей, тогда как 23 объекта представляли серьезную угрозу и не соответствовали стандартам ГОСТ.
Основные проблемы, выявленные на детских площадках, включали:
Сломанные качели и скамейки.
Отсутствие ограждений.
Сгнившие металлические элементы.
Торчащая арматура.
Существенные повреждения игровых конструкций.
Эти недостатки создают прямую угрозу здоровью и жизни детей, пользующихся игровыми зонами. Как объяснил юрист Константин Долгих, любая зона, предназначенная для детей обязана быть безопасной, требования к устройству и содержанию детских игровых площадок в целях обеспечения безопасности детей регламентированы ГОСТом.
«В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012, в частности, пунктами 4.3.7–4.3.10, на детских игровых площадках необходимо исключить наличие острых углов и краёв у оборудования, а также поверхностей, которые могут причинить вред ребёнку. Все выступающие части болтовых соединений должны быть защищены. Несоблюдение норм, установленных государственными стандартами, является административным правонарушением, предусмотренным статьёй 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При получении ребенком травмы может последовать наказание вплоть до уголовной статьи и лишения свободы», — указывает специалист.
Так и после обрушения горки на площади 400-летия Тюмени прокуратура возбудила уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Согласно данным «Народного фронта», почти 70% нарушений на детских площадках остаются неустраненными. Это свидетельствует о недостаточном контроле и безответственности со стороны ответственных лиц и организаций.
Тюменское отделение «Народного фронта» в 2022 году проводило рейд по детским площадкам в Тюмени. Оказалось, что, как минимум, на 29 из них детям находиться опасно, но они все же могут вернуться оттуда целыми. А на территории 23 дворов детей пускать не стоит вовсе, игры там могут закончиться летальным исходом. Большинство площадок приходилось на КАО.
«На сегодняшний день в каждом округе есть детские и спортивные площадки, где детям находиться попросту нельзя. Мы столкнулись не только с безразличием со стороны исполнительной власти, но и с безразличием самих жителей, которым эти площадки принадлежат», — отмечал Сергей Соловьев, член регионального штаба Народного фронта, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» в Тюменской области.
Однако, с тех пор не все опасные площадки были ограждены соответствующими знаками или же на их территории заменили неисправное оборудование. В городе все еще полно мест, где из песочницы могут торчать гвозди, а о стык покрытия горки можно содрать кожу.
Как отмечает юрист Долгих, проблема устранения нарушений часто кроется в сложностях определения собственника. Одни площадки могут принадлежать муниципалитету, другие же могут находиться в собственности у многоквартирного дома, в таком случае ответственность лежит на УК или на совете дома.
«При этом все еще собственники квартир в многоэтажках могут претендовать на субсидию в размере 3-4 миллионов рублей для замены малых архитектурных форм или ремонта во дворе», — объясняет специалист.
Тюменцы убеждены, что детским площадкам в городе не хватает надзора. Горожане требуют, чтобы состояние мест, где часто гуляют дети, контролировалось регулярно.
«Почему на горке на площади 400-летия не было человека, который смотрел бы за безопасностью? Так у нас и состояние площадок не проверяют. Ждем, видимо, когда кто-то что-то сломает и тогда только разбираться будем?», — задаются вопросами тюменцы.
В целях предотвращения подобных инцидентов в будущем необходимо: усилить контроль за состоянием детских площадок со стороны муниципальных властей и надзорных органов. Также важно проводить регулярные проверки и своевременный ремонт оборудования на детских площадках и привлекать к ответственности организации и должностных лиц, ответственных за содержание и обслуживание детских площадок, в случае выявления нарушений.
Напомним, что жители многоквартирного дома при обнаружении проблем на детской площадке могут обратиться к собственнику и обязать его установить дефекты, которые угрожают жизни и здоровью детей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что один человек пострадал в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Тюмени. Еще трех человек сотрудникам ГУ МЧС по Тюменской области удалось спасти.