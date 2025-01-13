Горки рушатся под ногами: почему опасно играть на тюменских детских площадках?

Тюменское отделение «Народного фронта» в 2022 году проводило рейд по детским площадкам в Тюмени. Оказалось, что, как минимум, на 29 из них детям находиться опасно, но они все же могут вернуться оттуда целыми. А на территории 23 дворов детей пускать не стоит вовсе, игры там могут закончиться летальным исходом. Большинство площадок приходилось на КАО.