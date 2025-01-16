В Египет из Тюмени можно улететь всего за 11 тысяч рублей

Posted 16 января, 13:46
Published 16 января, 13:46
Modified 16 января, 13:46
Updated 16 января, 13:46
По информации сервиса бронирования билетов, из Тюмени можно улететь в Египет за 11 тысяч рублей. Рейс вылетает из Рощино и прилетает в аэропорт Шарм-эш-Шейха.
— Тюмень — Шарм-эш-Шейх. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 11 535 рублей, — указано на сайте бронирования и покупки билетов.
Отметим, что багаж входит в стоимость билета. Вообще, средняя цена билетов в Египет в январе составляет 13 тысяч рублей.
Напомним, Тюменская область вошла в ТОП-20 направлений по числу бронирований посуточного жилья. Средняя цена в Тюменской области за аренду квартиры на новогодний период составила 4000 рублей в сутки, а загородного дома — 12300 рублей.