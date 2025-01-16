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Posted 16 января, 13:46

Published 16 января, 13:46

Modified 16 января, 13:46

Updated 16 января, 13:46

В Египет из Тюмени можно улететь всего за 11 тысяч рублей

В Египет из Тюмени можно улететь всего за 11 тысяч рублей

16 января 2025, 13:46
Фото: Изображение Midjourney.
Появилась информация, что в Египет из Тюмени можно улететь всего за 11 тысяч рублей. Распродажа действует только 30 января. Стоимость предусматривает прямой перелет в Шарм-эш-Шейх.

По информации сервиса бронирования билетов, из Тюмени можно улететь в Египет за 11 тысяч рублей. Рейс вылетает из Рощино и прилетает в аэропорт Шарм-эш-Шейха.

— Тюмень — Шарм-эш-Шейх. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 11 535 рублей, — указано на сайте бронирования и покупки билетов.

Отметим, что багаж входит в стоимость билета. Вообще, средняя цена билетов в Египет в январе составляет 13 тысяч рублей.

Напомним, Тюменская область вошла в ТОП-20 направлений по числу бронирований посуточного жилья. Средняя цена в Тюменской области за аренду квартиры на новогодний период составила 4000 рублей в сутки, а загородного дома — 12300 рублей.

В тюменских отелях и гостиницах номера подорожали на 558 рублей
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Ранее издание «Наш город» писало о том, где отдохнуть жителям Тюменской области в январе 2025 года.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Египет#Путешествия#Бронирование билетов
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