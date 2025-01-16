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Posted 16 января, 11:24

Published 16 января, 11:24

Modified 16 января, 11:26

Updated 16 января, 11:26

Названа самая высокооплачиваемая рабочая специальность в Тюменской области

Названа самая высокооплачиваемая рабочая специальность в Тюменской области

16 января 2025, 11:24
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито», по итогам 2024 года в Тюменской области самой высокооплачиваемой стала профессия каменщика.

В среднем работодатели предлагают новым сотрудникам около 156 809 рублей (+42 процента за год) в месяц.

Важно отметить, что диапазон заработной платы для каменщиков варьируется от 120 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц, в зависимости от опыта работы и специфики объектов. Кроме того, уровень заработной платы во многом зависит от выбранного графика работы.

В ТОП-3 высокооплачиваемых профессий также вошли плиточник и штукатур: их средние уровни дохода достигли 129 038 рублей в месяц и 128 571 рубль в месяц соответственно. Обычно плиточники и штукатуры получают почасовую или сдельную оплату.

Четвертую позицию по уровню зарплатных предложений занимает профессия крановщика. Соискателям на эту должность предлагают в среднем 108 209 рублей в месяц, что на 4% выше уровня прошлого года. На пятом месте расположилась вакансия отделочника, их зарплата в среднем составляет 105 289 рублей в месяц.

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Ранее аналитики рассказали, чем компании теперь будут заманивать к себе кадры в Тюменской области.

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