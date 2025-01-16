Названа самая высокооплачиваемая рабочая специальность в Тюменской области

Важно отметить, что диапазон заработной платы для каменщиков варьируется от 120 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц, в зависимости от опыта работы и специфики объектов. Кроме того, уровень заработной платы во многом зависит от выбранного графика работы.