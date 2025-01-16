Сотовая связь подорожала на 30% в Тюменской области

Posted 16 января, 03:43
Published 16 января, 03:43
Modified 16 января, 03:45
Updated 16 января, 03:45
По данным Тюменьстата, в ноябре 2024 года средняя стоимость пакета услуг связи составила 684 рубля 97 копеек. В тот же период 2023 года тюменцы платили за аналогичный набор услуг 529 рублей 7 копеек. Рост стоимости составил 30% при официальной инфляции на уровне 7,75%.
В начавшемся году услуги связи вновь подорожают. Часть операторов подняла цены в конце 2024 года, другие — с 1 января 2025-го. Эксперты уверены, что все остальные тоже проведут наценку в текущем году. сами операторы сослались на особенности ценообразования, ведь в стоимость пакетов связи включены стоимость оборудования и эксплуатационные затраты сети, в том числе оплата электроэнергии.
Как писал «Наш Город», жители тюменской области потратили 176,4 млрд рублей на платные услуги за 11 месяцев прошлого года. Большая часть этих денег ушла на услуги ЖКХ, связь и общественный транспорт.