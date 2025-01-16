Сотовая связь подорожала на 30% в Тюменской области

В начавшемся году услуги связи вновь подорожают. Часть операторов подняла цены в конце 2024 года, другие — с 1 января 2025-го. Эксперты уверены, что все остальные тоже проведут наценку в текущем году. сами операторы сослались на особенности ценообразования, ведь в стоимость пакетов связи включены стоимость оборудования и эксплуатационные затраты сети, в том числе оплата электроэнергии.