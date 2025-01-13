Бензин вновь подорожал в Тюменской области

Posted 13 января, 09:30
Published 13 января, 09:30
Modified 13 января, 09:32
Updated 13 января, 09:32
Цена выросла на 2,5% по сравнению с уровнем в предыдущие три месяца, следует из данных мониторинга Fuelprices. Бензин АИ-38 подорожал на 2,4%, до 54 рублей 3 копеек. Бензин АИ-98 поднялся немного меньше — на 2,1%, до 81 рубля и 5 копеек. Статистика приведена по состоянию на 23 декабря 2024 года.
13 января на заправках «Газпромнефти» можно заправиться АИ-95 по 58,94 рубля за литр, а на АЗС «Лукойла» то же топливо заливают по 61,85 рубля. Заправки бренда «Кондор» держат цену на уровне 57 рублей, а на станциях «Н-1» и «Н-3» можно найти то же топливо по 58,2 рубля за литр.
Аналитики предупредили, что стоимость автомобильного топлива продолжит расти в 2025 году. В среднем за год бензин поднимется в цене еще на 10-20% на фоне увеличения налога на добычу полезных ископаемых.