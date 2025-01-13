Бензин вновь подорожал в Тюменской области

13 января на заправках «Газпромнефти» можно заправиться АИ-95 по 58,94 рубля за литр, а на АЗС «Лукойла» то же топливо заливают по 61,85 рубля. Заправки бренда «Кондор» держат цену на уровне 57 рублей, а на станциях «Н-1» и «Н-3» можно найти то же топливо по 58,2 рубля за литр.