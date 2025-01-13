Тюменцы оплатили услуг на 176,4 млрд рублей

Posted 13 января, 06:43
Published 13 января, 06:43
Modified 13 января, 06:45
Updated 13 января, 06:45
Объем оказанных платных услуг жителям всей «тюменской матрешки» составил 416,45 млрд рублей за 11 месяцев и 39,92 млрд — в ноябре 2024 года. Ноябрьские траты на услуги в южной части региона составили 6,2 млрд рублей, следует из данных Росстата по состоянию на 01.12.2024.
Департамент экономики Тюменской области подсчитал, что объем платных услуг вырос на 6,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Больше всего денег тюменцы потратили на проезд в транспорте, бытовые и коммунальные услуги, медицину и связь.
В расчете на душу населения сумма составила 109,5 тыс. рублей за 11 месяцев. Больше тюменцев потратили только жители Свердловской области. На третьем месте в границах Уральского федерального округа — ямальцы.
Напомним, Тюменская область выбилась в лидеры среди регионов УрФО по росту затрат на платные услуги.