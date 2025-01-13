Тюменцы оплатили услуг на 176,4 млрд рублей

Департамент экономики Тюменской области подсчитал, что объем платных услуг вырос на 6,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Больше всего денег тюменцы потратили на проезд в транспорте, бытовые и коммунальные услуги, медицину и связь.