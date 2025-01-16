Народные приметы на Гордеев день: чего нельзя делать 16 января

Чтобы узнать погоду на ближайшее время, в этот день нужно смотреть на небо. Если оно закрыто облаками — быть метели. Если вокруг Луны образовался световой круг или крест, значит, близко сильные морозы. Похолодание предвещал и треск деревьев. Тем, кто не успел рассмотреть Луну, советуем дождаться заката: солнце садится в круги — погода будет морозная и снежная.