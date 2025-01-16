Народные приметы на Гордеев день: чего нельзя делать 16 января

Posted 16 января, 03:00
Published 16 января, 03:00
Modified 16 января, 03:02
Updated 16 января, 03:02
Наши предки в этот день занимались укреплением дома, семьи. Самый подходящий день для мелкого ремонта по дому, ухода за домашним скотом. Считалось, что нужно укрепить защиту и от порчи, сглаза: на ворота вещали обереги, проводили обряды очищения. Однако, подметать и мусор выносить из дома не стоит — вынесете свою удачу.
Для защиты лада в семье нельзя в этот день ругаться и сквернословить. Вообще, на Гордия принято просить прощения у обиженных и мириться со всеми, с кем в ссоре. Принято делать добрые дела не только в кругу семьи, но и не отказывать в просьбе знакомым.
Православные в этот день делали сырники, а на окно ставили стакан с молоком — на удачу.
С Гордеевым днем связаны несколько запретов, нарушение которых может привести к неприятностям. Прежде всего не стоит носить обновки, хвастаться и гордиться. Помимо разлада с близкими это сулит и более материальные потери: новая одежда и обувь очень быстро придут в негодность.
Не принято делать тяжелую работу, это может серьезно подорвать здоровье на долгое время. По традиции, все дела старались переделать до обеда, а после этого только заниматься рукоделием и наслаждаться обществом близких.
Чтобы узнать погоду на ближайшее время, в этот день нужно смотреть на небо. Если оно закрыто облаками — быть метели. Если вокруг Луны образовался световой круг или крест, значит, близко сильные морозы. Похолодание предвещал и треск деревьев. Тем, кто не успел рассмотреть Луну, советуем дождаться заката: солнце садится в круги — погода будет морозная и снежная.