Народные приметы в Сильвестров день: чего нельзя делать 15 января

О погоде на ближайшее время можно узнать и без лука, достаточно посмотреть на месяц: если оба рога острые и яркие — быть ветру, если круто загнуты — к морозной погоде, а если рога пологие, то следует ждать ненастье. Если Сильвестров день выдавался морозным и солнечным, то следовало ждать урожайный год, а очень теплым, то — раннюю весну.