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Posted 15 января, 02:51

Published 15 января, 02:51

Modified 15 января, 02:53

Updated 15 января, 02:53

Народные приметы в Сильвестров день: чего нельзя делать 15 января

Народные приметы в Сильвестров день: чего нельзя делать 15 января

15 января 2025, 02:51
Фото: 1MI.
Именно сегодня можно узнать погоду на все 12 месяцев или навлечь неудачи на целый год вперед. По православной традиции 15 января чтят память святого Сильвестра и отмечают Куриный праздник.

Сильвестров день приходится на десятый день Святок, когда нечистая сила совсем наглеет и пытается пробраться в человеческое жилье. Поэтому в этот день принято наводить порядок, вымывать все темные углы, сжигать старые вещи, впитавшие «негатив», а стены кропить святой водой или рисовать мелом кресты на дверях.

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На Руси святого Сильвестра считали покровителем кур, в его день традиционно чистили курятники, кормили домашнюю птицу хорошим зерном, а залетных пернатых — любой подкормкой.

Наши предки верили, что семейные ссоры в этот день принесут неудачи на весь год. Поэтому середину января старались спокойно проводить в семейной кругу, за столом, разговаривать о будущем, строить планы. Чтобы не статься в нужде до конца года, на Сильвестров праздник запрещалось давать деньги в долг.

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Считалось, что в Сильвестров день можно узнать погоду на весь год. Хозяйки очищали 12 луковиц, посыпали солью и оставляли на ночь. Утром смотрели, какие луковки намокли — те месяца и будут богатыми на осадки.

О погоде на ближайшее время можно узнать и без лука, достаточно посмотреть на месяц: если оба рога острые и яркие — быть ветру, если круто загнуты — к морозной погоде, а если рога пологие, то следует ждать ненастье. Если Сильвестров день выдавался морозным и солнечным, то следовало ждать урожайный год, а очень теплым, то — раннюю весну.

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#Марина Коржина#Общество#Погода#Приметы
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