Народные приметы в Сильвестров день: чего нельзя делать 15 января

Posted 15 января, 02:51
Published 15 января, 02:51
Modified 15 января, 02:53
Updated 15 января, 02:53
Сильвестров день приходится на десятый день Святок, когда нечистая сила совсем наглеет и пытается пробраться в человеческое жилье. Поэтому в этот день принято наводить порядок, вымывать все темные углы, сжигать старые вещи, впитавшие «негатив», а стены кропить святой водой или рисовать мелом кресты на дверях.
На Руси святого Сильвестра считали покровителем кур, в его день традиционно чистили курятники, кормили домашнюю птицу хорошим зерном, а залетных пернатых — любой подкормкой.
Наши предки верили, что семейные ссоры в этот день принесут неудачи на весь год. Поэтому середину января старались спокойно проводить в семейной кругу, за столом, разговаривать о будущем, строить планы. Чтобы не статься в нужде до конца года, на Сильвестров праздник запрещалось давать деньги в долг.
Считалось, что в Сильвестров день можно узнать погоду на весь год. Хозяйки очищали 12 луковиц, посыпали солью и оставляли на ночь. Утром смотрели, какие луковки намокли — те месяца и будут богатыми на осадки.
О погоде на ближайшее время можно узнать и без лука, достаточно посмотреть на месяц: если оба рога острые и яркие — быть ветру, если круто загнуты — к морозной погоде, а если рога пологие, то следует ждать ненастье. Если Сильвестров день выдавался морозным и солнечным, то следовало ждать урожайный год, а очень теплым, то — раннюю весну.