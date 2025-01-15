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Posted 15 января, 11:29

Published 15 января, 11:29

Modified 15 января, 11:39

Updated 15 января, 11:39

Одним из лучших мест для зимнего отдыха в России стал Тобольск

Одним из лучших мест для зимнего отдыха в России стал Тобольск

15 января 2025, 11:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Отдых
Одним из лучших мест для зимнего отдыха в Тюмени стал город Тобольск. Его таковым назвал сервис Яндекс.Путешествия. Кроме Тобольска в списке еще 5 городов.

Как сообщил портал изданию URA.RU, Тобольск вошел в список лучших городов для отдыха за счет развитых площадок для проведения зимних мероприятий. Это лыжи, горки и другие увеселения, связанных с снегом и холодом.

Вместе с Тобольском в список отличных мест для отдыха зимой вошли Рыбинск, Йошкар-Ола, Бийск, Мышкин и Шуя.

Сервис отмечает большое количество разных достопримечательностей в городе, которые можно посмотреть — например, улица Мира и Музей семьи императора Николая II. Аналитики «Яндекс Путешествий» отметили, что в Тобольск можно добраться на самолете, поезде или автотранспорте. Средняя стоимость ночи в тобольском отеле в период с 27 января по 2 февраля обойдется в 6 300 рублей.

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Ранее сообщалось о том, что Тюменские санатории вошли в топ самых популярных в России.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Зима#Отдых#Тобольск#Лыжи
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