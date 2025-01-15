Одним из лучших мест для зимнего отдыха в России стал Тобольск

Posted 15 января, 11:29
Published 15 января, 11:29
Modified 15 января, 11:39
Updated 15 января, 11:39
Как сообщил портал изданию URA.RU, Тобольск вошел в список лучших городов для отдыха за счет развитых площадок для проведения зимних мероприятий. Это лыжи, горки и другие увеселения, связанных с снегом и холодом.
Вместе с Тобольском в список отличных мест для отдыха зимой вошли Рыбинск, Йошкар-Ола, Бийск, Мышкин и Шуя.
Сервис отмечает большое количество разных достопримечательностей в городе, которые можно посмотреть — например, улица Мира и Музей семьи императора Николая II. Аналитики «Яндекс Путешествий» отметили, что в Тобольск можно добраться на самолете, поезде или автотранспорте. Средняя стоимость ночи в тобольском отеле в период с 27 января по 2 февраля обойдется в 6 300 рублей.