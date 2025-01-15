Одним из лучших мест для зимнего отдыха в России стал Тобольск

Сервис отмечает большое количество разных достопримечательностей в городе, которые можно посмотреть — например, улица Мира и Музей семьи императора Николая II. Аналитики «Яндекс Путешествий» отметили, что в Тобольск можно добраться на самолете, поезде или автотранспорте. Средняя стоимость ночи в тобольском отеле в период с 27 января по 2 февраля обойдется в 6 300 рублей.