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Posted 14 января, 03:21

Published 14 января, 03:21

Modified 14 января, 03:23

Updated 14 января, 03:23

В Ишиме начнут разливать «Тархун» и «Колу»

В Ишиме начнут разливать «Тархун» и «Колу»

14 января 2025, 03:21
Фото: 1MI.
Компания по доставке питьевой воды из Ишима планирует запустить производство сладкой газировки. Среди наименований всем знакомые названия: «Кола», «Буратино», «Тархун».

Ишимская «Чистая вода Полярис» вложит в новую производственную линию 30 млн рублей, следует из данных Инвестиционного агентства Тюменской области. Объемы готовой продукции планируется увеличить вдвое.

«Проект предусматривает приобретение нового оборудования, ремонт помещений и переоборудование завода под новые линии. Это позволит нарастить объемы производства до 400 тыс. единиц в месяц с текущих 240 тыс.», — пояснили в агентстве.
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«Чистая вода Полярис» более 20 лет занимается доставкой питьевой воды. В перечень новых товаров войдут лимонады и сладкие напитки «Буратино», «Дюшес», «Колокольчик», «Крем-сода», «Тархун», «Кола», «Апельсин». Летом 2024 года пивоваренный завод в Ишиме также готовился выпустить первые партии газированных напитков, но проект с инвестициями на 100 млн рублей отложили на неопределенный срок.

Ранее аналитики предупредили, что в 2025 году сладкая газировка в Тюменской области подорожает на 5-10% из-за роста акцизов на 7-10 рублей за каждый литр напитка.

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