В Ишиме начнут разливать «Тархун» и «Колу»

«Чистая вода Полярис» более 20 лет занимается доставкой питьевой воды. В перечень новых товаров войдут лимонады и сладкие напитки «Буратино», «Дюшес», «Колокольчик», «Крем-сода», «Тархун», «Кола», «Апельсин». Летом 2024 года пивоваренный завод в Ишиме также готовился выпустить первые партии газированных напитков, но проект с инвестициями на 100 млн рублей отложили на неопределенный срок.