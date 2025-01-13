Тюменцам пообещали крещенские морозы. Но не всем

Posted 13 января, 05:42
Published 13 января, 05:42
Modified 13 января, 05:48
Updated 13 января, 05:48
Почти всю рабочую неделю в тюменских городах температура будет держаться на уровне понедельника. В Тюмени с 13 по 16 января воздух термометр покажет от -7 до -8 градусов днем и от -3 до -8 ночью. Но ощущаться мороз будет почти вдвое сильнее. Зато в пятницу в областной столице установятся честные -19 днем и -16 ночью, следует из данных центра «Фобос».
Настоящие крещенские морозы ударят 17 января в Тобольске: -21 днем и -18 ночью. В течение недели температура будет держаться на уровне от -7 до -9 градусов днем и ночью. Но в понедельник эти морозы будут ощущаться как -18 днем и -14 ночью, а в четверг как -10 днем и -9 ночью.
Жителей Ишима ожидают температурные горки. Уже во вторник 14 января похолодает до -10, которые будут ощущаться как -19 днем и -16 ночью. 15 января термометр покажет -7 градусов, но по ощущениям это будут 15 днем и -12 ночью. 16 и 17 января мороз вернется к уровню вторника в -11 градусов днем и от -9 до -11 ночью.
Нынешняя зима в Тюменской области теплая. В областной столице даже не смогли залить обещанные горки-рекорсмены: вода не застывала в лед.