nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 05:42

Published 13 января, 05:42

Modified 13 января, 05:48

Updated 13 января, 05:48

Тюменцам пообещали крещенские морозы. Но не всем

Тюменцам пообещали крещенские морозы. Но не всем

13 января 2025, 05:42
Фото: 1MI.
Сюжет
Прогноз погоды
Похолодание придет в Тюменскую область, но настоящие морозы ударят не везде. К концу недели столбик термометра опустится ниже 20 градусов только в Тобольске.

Почти всю рабочую неделю в тюменских городах температура будет держаться на уровне понедельника. В Тюмени с 13 по 16 января воздух термометр покажет от -7 до -8 градусов днем и от -3 до -8 ночью. Но ощущаться мороз будет почти вдвое сильнее. Зато в пятницу в областной столице установятся честные -19 днем и -16 ночью, следует из данных центра «Фобос».

Декабрь 2024 года стал самым теплым в Тюмени с 1885 года
Узнать подробнее

Настоящие крещенские морозы ударят 17 января в Тобольске: -21 днем и -18 ночью. В течение недели температура будет держаться на уровне от -7 до -9 градусов днем и ночью. Но в понедельник эти морозы будут ощущаться как -18 днем и -14 ночью, а в четверг как -10 днем и -9 ночью.

Жителей Ишима ожидают температурные горки. Уже во вторник 14 января похолодает до -10, которые будут ощущаться как -19 днем и -16 ночью. 15 января термометр покажет -7 градусов, но по ощущениям это будут 15 днем и -12 ночью. 16 и 17 января мороз вернется к уровню вторника в -11 градусов днем и от -9 до -11 ночью.

Нынешняя зима в Тюменской области теплая. В областной столице даже не смогли залить обещанные горки-рекорсмены: вода не застывала в лед.

Читайте также:
На тюменских трассах ввели режим повышенной готовностиПогодные горки: тюменцев ждут морозы и резкое потеплениеВ Тюмени 30 декабря ожидается пасмурная погода и -10
#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тобольск#Погода#Прогноз погоды#Ишимский район#Морозы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика