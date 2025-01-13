Тюменцам пообещали крещенские морозы. Но не всем

Почти всю рабочую неделю в тюменских городах температура будет держаться на уровне понедельника. В Тюмени с 13 по 16 января воздух термометр покажет от -7 до -8 градусов днем и от -3 до -8 ночью. Но ощущаться мороз будет почти вдвое сильнее. Зато в пятницу в областной столице установятся честные -19 днем и -16 ночью, следует из данных центра «Фобос».