Какими полезными напитками можно заменить сладкую газировку

Фруктовую воду можно найти на полках магазинов, однако представленные напитки не будут полезными, в их составе, скорее всего, вы найдете сахар, подсластители, консерванты и прочие не особо полезные добавки. Поэтому фруктовую воду лучше готовить самостоятельно. Для этого понадобится чистая питьевая вода, мята, лайм или лимон, кусочки фруктов и ягод. Для более интересных сочетаний можно поэкспериментировать и добавить в воду базилик или огурец. Такой напиток хорошо утолит жажду, подарит заряд энергии на весь день и не навредит здоровью.