Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Однако, как утверждают диетологи, сладкая газировка вредна для здоровья человека. В ней очень много сахара и калорий, которые провоцируют набор веса, а также очень серьезные заболевания, от диабета до рака. Полностью отказаться от сладких газированных напитков довольно сложно, но можно подобрать альтернативу, которая не будет вредить здоровью. Общественная служба новостей узнала, какими полезными напитками можно заменить сладкую газировку.
В небольшой банке сладкой газированной воды содержится около семи чайных ложек сахара. Считается, что взрослому человеку можно употребить не более шести чайных ложек в день. Конечно, можно заменить обычную газировку диетической, но это также не выход. Как утверждают специалисты, в такой альтернативе есть искусственные подсластители, которые способы замедлить метаболизм и негативно влияют на микробиом кишечника.
Поэтому, чтобы не вредить здоровью, следует употреблять полезные напитки, которые будут эффективно утолять жажду.
Фруктовую воду можно найти на полках магазинов, однако представленные напитки не будут полезными, в их составе, скорее всего, вы найдете сахар, подсластители, консерванты и прочие не особо полезные добавки. Поэтому фруктовую воду лучше готовить самостоятельно. Для этого понадобится чистая питьевая вода, мята, лайм или лимон, кусочки фруктов и ягод. Для более интересных сочетаний можно поэкспериментировать и добавить в воду базилик или огурец. Такой напиток хорошо утолит жажду, подарит заряд энергии на весь день и не навредит здоровью.
Холодный чай также продается в супермаркетах и магазинах, но в его составе будет не меньше сахара, чем в сладкой газировке. Поэтому, чтобы быть уверенным в пользе напитка, лучше приготовить его в домашних условиях из понятных и здоровых ингредиентов.
Холодный чай лучше делать несладким из черной или зеленой заварки со льдом. Если без сахара вам не нравится вкус напитка, то можно добавить в него немного меда или стевии. Холодный чай зарядит вас бодростью и новыми силами, потому что он содержит кофеин, который является естественным источником энергии.
Комбуча — напиток, любимый теми, кто заботится о своем здоровье. Его основа состоит из чайного гриба, в котором содержатся дрожжевые грибки и ацетобактерии. Специальная жидкость, в которую помещают гриб, приобретает кисло–сладкий вкус и становится газированной, напоминающий квас. В комбуче масса полезных веществ направленных на правильную работу кишечника. Она богата пробиотиками, улучшает пищеварительную систему, а также укрепляет иммунитет.
Комбуча содержит: органические кислоты, ферменты, пробиотики, липиды, природные антибиотики, глюкозу, фруктозу, сахарозу, хлорофилл, витамины, гликозиды, минеральные вещества. Напиток — природный источник антиоксидантов и микроэлементов. Перед тем, как покупать комбучу в магазине, изучите этикетку. В составе напитка не должно присутствовать сахара.
Хорошей альтернативой сладкой газировке станут домашние лимонады, в которые можно добавить кусочки цитрусовых и свежую мяту. В графин налейте чистую питьевую воду и несоленую минералку, а также не забудьте про лед. Только не вмешивайте в напиток приторные сиропы или сахар. Врачи советуют использовать натуральные ингредиенты, а вместо сахара можно добавить немного меда или, к примеру, свежевыжатый сок из сладких апельсинов.
Колд брю — это метод долгого и холодного заваривания напитков. Особой популярностью пользуются кофейные и чайные колд брю. В результате долгого заваривания (от 8 до 24 часов) напиток приобретает концентрированный, приятный и мягкий вкус. Попробуйте заварить таким образом иван-чай, получится очень полезный заменитель сладкой газировки.