Тюменцы оставили в кафе и ресторанах рекордную сумму

Posted 13 января, 03:19
Published 13 января, 03:19
Modified 13 января, 03:22
Updated 13 января, 03:22
Объемы трат на посещения кафе, баров и ресторанов постоянно растут, ставя один рекорд за другим. В сентябре рекордной была сумма в 4,21 млрд рублей, в октябре показатель достиг 4,47 млрд рублей, следует из данных Росстата.
За 11 месяцев 2024 года оборот тюменского общепита достиг 41,44 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом 2023 года рост составил 11,8%. Средний чек на каждого жителя превышает 2,3 тыс. рублей, пишет «Вслух.ру».
При этом, Тюменская область находится только на втором месте по приросту трат в заведениях общепита в Уральском федеральном округе. Лидирует Курганская область, где оборот кафе и ресторанов увеличился на 15,4%. В целом по России этот показатель держится на уровне 8,8%.