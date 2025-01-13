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Posted 13 января, 03:19

Published 13 января, 03:19

Modified 13 января, 03:22

Updated 13 января, 03:22

Тюменцы оставили в кафе и ресторанах рекордную сумму

Тюменцы оставили в кафе и ресторанах рекордную сумму

13 января 2025, 03:19
Фото: 1MI.
В ноябре жители Тюменской области потратили на готовую еду в общипите 4,83 млрд рублей. Это стало новым рекордом для заведений региона.

Объемы трат на посещения кафе, баров и ресторанов постоянно растут, ставя один рекорд за другим. В сентябре рекордной была сумма в 4,21 млрд рублей, в октябре показатель достиг 4,47 млрд рублей, следует из данных Росстата.

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За 11 месяцев 2024 года оборот тюменского общепита достиг 41,44 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом 2023 года рост составил 11,8%. Средний чек на каждого жителя превышает 2,3 тыс. рублей, пишет «Вслух.ру».

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При этом, Тюменская область находится только на втором месте по приросту трат в заведениях общепита в Уральском федеральном округе. Лидирует Курганская область, где оборот кафе и ресторанов увеличился на 15,4%. В целом по России этот показатель держится на уровне 8,8%.

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#Марина Коржина#Общество#Бизнес#Тюменская область#Общепит
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