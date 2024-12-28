Майнинговую ферму за 10 млн рублей выставили на продажу в Тюменской области

Россияне активно пользуются сервисом «Авито» для продажи как отдельных компонентов для майнинг-ферм, так и готовых к работе комплексов для добычи крипты. Ценовой диапазон на «фермы» очень велик: от 200 тыс. до 10 млн рублей в зависимости от вида оборудования и мощности. Съемное оборудование продавцы готовы бесплатно привезти на адрес заказчика, а часть владельцев крупных «ферм» предлагают осматривать объекты только в онлайн-формате.