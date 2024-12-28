Майнинговую ферму за 10 млн рублей выставили на продажу в Тюменской области

Posted 28 декабря, 06:36
Published 28 декабря, 06:36
Modified 28 декабря, 06:41
Updated 28 декабря, 06:41
Объявление о продаже целого комплекса по добыче криптовалюты появилось на одном из сервисов бесплатных объявлений. Майнинговую ферму продают вместе с земельным участком в Заводоуковске, на котором она расположена. Правда, земля имеет целевое назначение и выдана под индивидуальное жилищное строительство, как указал сам продавец.
«Продам действующую майнинг-ферму. Участок 20 соток в собственности под ИЖС, здание 550 кв. м в собственности, официальное электричество 150 кВт. Цена 10 млн рублей», — говорится в объявлении.
Россияне активно пользуются сервисом «Авито» для продажи как отдельных компонентов для майнинг-ферм, так и готовых к работе комплексов для добычи крипты. Ценовой диапазон на «фермы» очень велик: от 200 тыс. до 10 млн рублей в зависимости от вида оборудования и мощности. Съемное оборудование продавцы готовы бесплатно привезти на адрес заказчика, а часть владельцев крупных «ферм» предлагают осматривать объекты только в онлайн-формате.