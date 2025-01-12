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Posted 12 января, 09:13

Published 12 января, 09:13

Modified 12 января, 09:15

Updated 12 января, 09:15

В Тюмени почти вдвое вырос спрос на прачечные услуги

В Тюмени почти вдвое вырос спрос на прачечные услуги

12 января 2025, 09:13
Фото: 1MI.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги», с декабря 2023-го по декабрь 2024-го спрос на прачечные услуги в Тюмени увеличился на 48 процентов.

При этом, согласно данным сервиса «Авито Услуги», предложение от мастеров за этот период выросло на 19%.

Среди самых востребованных услуг у тюменцев — химчистка подушек, стирка пледов и одеял. Эти виды работ сложно выполнить в домашних условиях, поэтому все больше людей отдают предпочтение профессионалам. Такие процедуры требуют времени и усилий. Именно это делает их популярным выбором для аутсорса.

Спрос на стирку пледов увеличился на 264%. Также значительный прирост показали услуги по стирке одежды (+150%), стирке одеял (+138%), химчистке кожи и замши (+127%) и химчистке брюк (+114%). Тем временем, мастера увеличили свое предложение: по стирке пледов — на 33%, стирке одеял — на 17%.

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Ранее «Наш город» писал о том, как тюменцам вернуться в спортивную форму после новогодних праздников.

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