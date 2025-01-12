В Тюмени почти вдвое вырос спрос на прачечные услуги

Среди самых востребованных услуг у тюменцев — химчистка подушек, стирка пледов и одеял. Эти виды работ сложно выполнить в домашних условиях, поэтому все больше людей отдают предпочтение профессионалам. Такие процедуры требуют времени и усилий. Именно это делает их популярным выбором для аутсорса.