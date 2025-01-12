В Тюмени почти вдвое вырос спрос на прачечные услуги

Posted 12 января, 09:13
Published 12 января, 09:13
Modified 12 января, 09:15
Updated 12 января, 09:15
При этом, согласно данным сервиса «Авито Услуги», предложение от мастеров за этот период выросло на 19%.
Среди самых востребованных услуг у тюменцев — химчистка подушек, стирка пледов и одеял. Эти виды работ сложно выполнить в домашних условиях, поэтому все больше людей отдают предпочтение профессионалам. Такие процедуры требуют времени и усилий. Именно это делает их популярным выбором для аутсорса.
Спрос на стирку пледов увеличился на 264%. Также значительный прирост показали услуги по стирке одежды (+150%), стирке одеял (+138%), химчистке кожи и замши (+127%) и химчистке брюк (+114%). Тем временем, мастера увеличили свое предложение: по стирке пледов — на 33%, стирке одеял — на 17%.
Ранее «Наш город» писал о том, как тюменцам вернуться в спортивную форму после новогодних праздников.