Федеральная трасса Тюмень — Омск станет опасной из-за погоды

Posted 12 января, 07:24
Published 12 января, 07:24
Modified 12 января, 07:26
Updated 12 января, 07:26
По прогнозам метеорологов, также на трассах тюменского региона в течение дня 12 января местами вероятны гололедно-изморозевые отложения.
Днем 13 января синоптики обещают переменную облачность, ветер 4-8 м/с. Ночью термометры покажут -5…-10, при прояснении до -15, в дневные часы ожидается до -2…-7.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске накануне вечером произошла авария с участием автобуса и легковушки. В ДТП пострадали три человека.