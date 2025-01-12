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Posted 12 января, 07:24

Published 12 января, 07:24

Modified 12 января, 07:26

Updated 12 января, 07:26

Федеральная трасса Тюмень — Омск станет опасной из-за погоды

Федеральная трасса Тюмень — Омск станет опасной из-за погоды

12 января 2025, 07:24
Фото: ГАИ ТО.
По прогнозам метеорологов, на автодороге ожидается туман с видимостью до 500 метров и менее ночью и утром 13 января. Водителей просят соблюдать дистанцию, выбирать безопасный скоростной режим.

По прогнозам метеорологов, также на трассах тюменского региона в течение дня 12 января местами вероятны гололедно-изморозевые отложения.

Днем 13 января синоптики обещают переменную облачность, ветер 4-8 м/с. Ночью термометры покажут -5…-10, при прояснении до -15, в дневные часы ожидается до -2…-7.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске накануне вечером произошла авария с участием автобуса и легковушки. В ДТП пострадали три человека.

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