В Тюмени почти две недели ищут лотерейного миллионера

Всего в новогоднем тираже «Мечталлион» 1 января 2025 года на всех его участников было разыграно более 1 миллиарда рублей, при этом домохозяйка из ХМАО — Югры выиграла самый крупный за всё время работы оператора лотерей суперприз — более 147 миллионов рублей, а ещё 41 участник из разных регионов, включая Тюменскую область, — по 1 миллиону рублей.