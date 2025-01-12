В Тюмени почти две недели ищут лотерейного миллионера

Posted 12 января, 06:50
Published 12 января, 06:50
Modified 12 января, 06:52
Updated 12 января, 06:52
Как сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи», выигрышный билет был приобретен в одном из магазинов сети «Магнит» в Тюмени.
Всего в новогоднем тираже «Мечталлион» 1 января 2025 года на всех его участников было разыграно более 1 миллиарда рублей, при этом домохозяйка из ХМАО — Югры выиграла самый крупный за всё время работы оператора лотерей суперприз — более 147 миллионов рублей, а ещё 41 участник из разных регионов, включая Тюменскую область, — по 1 миллиону рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюменской области выиграл 1 миллион рублей в лотерею «Новогодний миллиард-2025» от «Русского лото». В целом по итогам 1604-го тиража «Русского лото» тюменцы приобрели более 230 тысяч выигрышных билетов.