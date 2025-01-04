nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 января, 09:12

Published 4 января, 09:12

Modified 4 января, 09:12

Updated 4 января, 09:12

Еще один миллионер: тюменец выиграл крупный приз в новогоднюю лотерею

Еще один миллионер: тюменец выиграл крупный приз в новогоднюю лотерею

4 января 2025, 09:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Еще один житель Тюменской области выиграл 1 миллион рублей в лотерею «Новогодний миллиард» от «Русского лото». Правда, на данный момент за выигрышем счастливчик еще не обращался.

В целом по итогам новогоднего, 1604-го тиража «Русского лото» жители тюменского региона выиграли в общей сложности более 52 миллионов рублей. Всего тюменцы приобрели около 236 тысяч билетов, принесших удачу.

Как сообщили в пресс-службе «Столото», по итогам «Новогоднего миллиарда»-2025 выигрышными в России стали 11 920 044 билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно 3 652 173 987 рублей. Это абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских государственных лотерей.

В России появилось 90 лотерейных миллионеров, самый крупный выигрыш, один миллиард рублей, достался жителю Сахалинской области.

Вы выиграли приз! Как мошенники обманывают тюменцев перед Новым годом?
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюменской области выиграл 1 миллион рублей в лотерею «Мечталлион». Общий объём выигрышей всех участников розыгрыша превысил 1 миллиард рублей

Читайте также:
Сроки открытия Дворца спорта в Тюмени перенеслиПлан «Ковер»: самолет из Тюмени не смог приземлиться в Санкт-ПетербургеТюменских подростков, издевавшихся над пенсионером, нашли
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Новый год#Выигрыш#Приз#Лотерея
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика