Еще один миллионер: тюменец выиграл крупный приз в новогоднюю лотерею

Posted 4 января, 09:12
Published 4 января, 09:12
Modified 4 января, 09:12
Updated 4 января, 09:12
В целом по итогам новогоднего, 1604-го тиража «Русского лото» жители тюменского региона выиграли в общей сложности более 52 миллионов рублей. Всего тюменцы приобрели около 236 тысяч билетов, принесших удачу.
Как сообщили в пресс-службе «Столото», по итогам «Новогоднего миллиарда»-2025 выигрышными в России стали 11 920 044 билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно 3 652 173 987 рублей. Это абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских государственных лотерей.
В России появилось 90 лотерейных миллионеров, самый крупный выигрыш, один миллиард рублей, достался жителю Сахалинской области.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюменской области выиграл 1 миллион рублей в лотерею «Мечталлион». Общий объём выигрышей всех участников розыгрыша превысил 1 миллиард рублей