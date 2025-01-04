Еще один миллионер: тюменец выиграл крупный приз в новогоднюю лотерею

Как сообщили в пресс-службе «Столото», по итогам «Новогоднего миллиарда»-2025 выигрышными в России стали 11 920 044 билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно 3 652 173 987 рублей. Это абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских государственных лотерей.