Уснул за рулем: в Тюмени Kia протаранила маршрутку

Posted 12 января, 07:37
Published 12 января, 07:37
Modified 12 января, 07:39
Updated 12 января, 07:39
По предварительным данным, 22-летний водитель Kia, гражданин сопредельного государства, уснул за рулем, в результате чего выехал на полосу встречного движения. Известно, что молодой человек всю ночь работал в доставке.
В момент аварии в автобусе находилось три пассажира. В результате ДТП травмы получили два пассажира маршрутного такси.
В настоящее время на месте произошедшей аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число дорожных аварий с участием общественного транспорта. С начала года на дорогах Тюменской области произошло 6 аварий с участием автобусов, в которых более 15 человек.