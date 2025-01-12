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Posted 12 января, 07:37

Published 12 января, 07:37

Modified 12 января, 07:39

Updated 12 января, 07:39

В Тюмени иномарка врезалась в маршрутку, есть пострадавшие

Уснул за рулем: в Тюмени Kia протаранила маршрутку

12 января 2025, 07:37
Фото: 1MI.

В Тюмени иномарка врезалась в маршрутку, есть пострадавшие

Сюжет
ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье утром на перекрестке улиц Пермякова и Широтной. Столкнулись Kia и маршрутный автобус №65.

По предварительным данным, 22-летний водитель Kia, гражданин сопредельного государства, уснул за рулем, в результате чего выехал на полосу встречного движения. Известно, что молодой человек всю ночь работал в доставке.

Видео: ГАИ ТО.

В момент аварии в автобусе находилось три пассажира. В результате ДТП травмы получили два пассажира маршрутного такси.

В настоящее время на месте произошедшей аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число дорожных аварий с участием общественного транспорта. С начала года на дорогах Тюменской области произошло 6 аварий с участием автобусов, в которых более 15 человек.

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