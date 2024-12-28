Назван самый популярный автомобиль с пробегом стоимостью более 3 млн рублей в Тюмени

Posted 28 декабря, 11:00
Published 28 декабря, 11:00
Modified 28 декабря, 11:01
Updated 28 декабря, 11:01
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Авто», среди моделей в данной категории авто лидирует Geely Monjaro, чья доля по итогам года составила 3,94 процентов. На втором месте в списке Toyota Camry с долей 3,66 процентов, а на третьем — Toyota Land Cruiser с показателем 3,59.
Четвертое место досталось Lexus RX, на долю которого пришлось 3,34 процентов от продаж за год. Замыкает пятерку Toyota RAV4 с показателем 3,21.
По словам директора направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрея Ковалева, лидирующие позиции в сегменте автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей по-прежнему занимают японские и европейские марки.
— Однако выход на первое место китайского бренда Geely, успевшего завоевать доверие российских покупателей за годы присутствия на нашем рынке, свидетельствует о трансформации сегмента, и этот процесс будет в дальнейшем усиливаться, — прокомментировал специалист.
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