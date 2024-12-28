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Posted 28 декабря, 11:00

Published 28 декабря, 11:00

Modified 28 декабря, 11:01

Updated 28 декабря, 11:01

Назван самый популярный автомобиль с пробегом стоимостью более 3 млн рублей в Тюмени

Назван самый популярный автомобиль с пробегом стоимостью более 3 млн рублей в Тюмени

28 декабря 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney.
Geely Monjaro стал самым популярным автомобилем с пробегом в Тюменской области. Вообще, в регионе средняя цена машины с пробегом стоимостью более 3 миллионов рублей в 2024 году составила 4 100 000 рублей.

По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Авто», среди моделей в данной категории авто лидирует Geely Monjaro, чья доля по итогам года составила 3,94 процентов. На втором месте в списке Toyota Camry с долей 3,66 процентов, а на третьем — Toyota Land Cruiser с показателем 3,59.

Четвертое место досталось Lexus RX, на долю которого пришлось 3,34 процентов от продаж за год. Замыкает пятерку Toyota RAV4 с показателем 3,21.

По словам директора направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрея Ковалева, лидирующие позиции в сегменте автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей по-прежнему занимают японские и европейские марки.

— Однако выход на первое место китайского бренда Geely, успевшего завоевать доверие российских покупателей за годы присутствия на нашем рынке, свидетельствует о трансформации сегмента, и этот процесс будет в дальнейшем усиливаться, — прокомментировал специалист.
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Ранее издание «Наш город» писало о том, что тюменские таксисты могут отказаться работать 31 декабря.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Автомобили с пробегом#Geely Monjaro#Toyota Camry
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