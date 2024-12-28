Назван самый популярный автомобиль с пробегом стоимостью более 3 млн рублей в Тюмени

По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Авто», среди моделей в данной категории авто лидирует Geely Monjaro, чья доля по итогам года составила 3,94 процентов. На втором месте в списке Toyota Camry с долей 3,66 процентов, а на третьем — Toyota Land Cruiser с показателем 3,59.