Все спустили за праздники: тюменцам не хватает денег на интим-услуги

Posted 10 января, 08:01
Published 10 января, 08:01
Modified 10 января, 08:03
Updated 10 января, 08:03
В начале 2025 года в Тюмени наблюдается резкое снижение спроса на эскорт-услуги. Финансовая нестабильность заставляет клиентов пересматривать свои приоритеты, и спрос на подобные дорогие услуги снижается. Во всяком случае, в этом уверены представители интимных салонов.
«Даже постоянные клиенты стали приходить реже. Говорят, что чаще бы бывали у нас, но с деньгами пока не все хорошо. К тому же многие в декабре детям и женам подарки закупали, тут уже не до встреч с нашими девочками», — рассказали «Нашему городу» в одном из салонов.
Однако в салонах ожидают восстановления части былого спроса к концу января-началу февраля.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области ищут желающих поехать на работу в Южную Корею.