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Posted 10 января, 08:01

Published 10 января, 08:01

Modified 10 января, 08:03

Updated 10 января, 08:03

В Тюмени упал спрос на интимные услуги.

Все спустили за праздники: тюменцам не хватает денег на интим-услуги

10 января 2025, 08:01
Фото: 1MI. В Тюмени упал спрос на интимные услуги.

В Тюмени упал спрос на интимные услуги

В начале 2025 года в Тюмени заметно снизился спрос на услуги «мастериц массажа лингама». Клиенты и представители интимных салонов говорят о том, что финансовая нестабильность и декабрьские траты сильно ударили по кошелькам ценителей услуг эротического характера.

В начале 2025 года в Тюмени наблюдается резкое снижение спроса на эскорт-услуги. Финансовая нестабильность заставляет клиентов пересматривать свои приоритеты, и спрос на подобные дорогие услуги снижается. Во всяком случае, в этом уверены представители интимных салонов.

«Даже постоянные клиенты стали приходить реже. Говорят, что чаще бы бывали у нас, но с деньгами пока не все хорошо. К тому же многие в декабре детям и женам подарки закупали, тут уже не до встреч с нашими девочками», — рассказали «Нашему городу» в одном из салонов.

Однако в салонах ожидают восстановления части былого спроса к концу января-началу февраля.

Тюменские проститутки «кидают» клиентов на деньги
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области ищут желающих поехать на работу в Южную Корею.

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