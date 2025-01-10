Все спустили за праздники: тюменцам не хватает денег на интим-услуги

В Тюмени упал спрос на интимные услуги

В начале 2025 года в Тюмени заметно снизился спрос на услуги «мастериц массажа лингама». Клиенты и представители интимных салонов говорят о том, что финансовая нестабильность и декабрьские траты сильно ударили по кошелькам ценителей услуг эротического характера.