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Posted 10 января, 08:00

Published 10 января, 08:00

Modified 10 января, 08:02

Updated 10 января, 08:02

В зоне СВО погиб 21-летний младший сержант из Тюменского района

В зоне СВО погиб 21-летний младший сержант из Тюменского района

10 января 2025, 08:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
В зоне специальной военной операции при исполнении боевого долга погиб 21-летний тюменец Кирилл Динкилакер. Об этом сообщили в администрации Тюменского района.

Кирилл Динкилакер ушел на фронт добровольцем. Он выполнял боевые задания на территории Донецкой Народной Республики. Молодой человек погиб во время выполнения ответственной задачи.

С 21-летним младшим сержантом простились в селе Горьковка Тюменского района Тюменской области. Об этом сообщили в местной администрации.

У него остались родители и младшая сестра.

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Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб 41-летний житель села Вагай Анатолий Корытов. У бойца остались супруга и двое маленьких детей.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Бойцы СВО
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