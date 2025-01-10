В зоне СВО погиб 21-летний младший сержант из Тюменского района

Posted 10 января, 08:00
Published 10 января, 08:00
Modified 10 января, 08:02
Updated 10 января, 08:02
Кирилл Динкилакер ушел на фронт добровольцем. Он выполнял боевые задания на территории Донецкой Народной Республики. Молодой человек погиб во время выполнения ответственной задачи.
С 21-летним младшим сержантом простились в селе Горьковка Тюменского района Тюменской области. Об этом сообщили в местной администрации.
У него остались родители и младшая сестра.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб 41-летний житель села Вагай Анатолий Корытов. У бойца остались супруга и двое маленьких детей.