Тюмень в зимних очередях: катки, горки и термы — почему везде занято?

Posted 9 января, 06:14
Published 9 января, 06:14
Modified 9 января, 06:16
Updated 9 января, 06:16
В Тюмени в зимний сезон наблюдается небывалый наплыв людей в места зимних развлечений. На катках, базах отдыха, в пунктах аренды снаряжения и в популярных термальных источниках и бассейнах образуются огромные очереди. Некоторые посетители не могут попасть в желаемое место из-за предварительной брони или неготовности стоять в многокилометровых очередях.
«Тюмень не может удовлетворить спрос на зимний отдых даже у местных жителей, при этом еще и приглашает туристов. Горожане уже жаловались на то, что из-за турпотока цены на развлечения растут. А тут горожанам вовсе не остается места в праздничные или выходные дни», — говорит тюменский урбанист Никита Мельников.
Специалист отмечает, что инфраструктура города, который позиционирует себя, как место для зимнего отдыха, пока оставляет желать лучшего и требует полной переработки.
В последние несколько лет Тюмень все чаще привлекает внимание туристов. С начала 2020-х годов в городе значительно увеличился интерес к зимним активностям и местным термальным источникам, ставшим визитной карточкой города. Однако, несмотря на растущий интерес, инфраструктура для зимних развлечений в Тюмени все еще не способна удовлетворить спрос.
«На самом деле, Тюмень долгое время была ориентирована на летние виды активного отдыха. Спортивные объекты для зимних развлечений, такие как катки, лыжные комплексы, термальные источники, начали активно развиваться лишь в последние 10-15 лет. Ранее города такого размера не были заинтересованы в создании зимних курортов и объектов отдыха для широкой публики, а зимний туризм, в отличие от летнего, считался менее прибыльным», — считает сотрудница турфирмы Мария Толмачева.
Поэтому, несмотря на ряд нововведений и усилий властей, они так и не успели вовремя подготовить город к резкому росту спроса на зимний отдых. Новых объектов недостаточно, чтобы удовлетворить растущий спрос. Кроме того, в праздничные дни и выходные, когда жители города и приезжие с детьми свободны, количество желающих активно отдохнуть резко возрастает, что еще больше усугубляет ситуацию.
Вместе с тем, как отмечает урбанист Мельников, немногие объекты города обслуживаются должным образом из-за чего у горожан остается лишь несколько точек, где можно покататься на коньках или на горках.
«Взять те же горки в экопарке „Боровом“. Это чуть ли не единственные горки, где будет интересно показаться даже взрослым. Но там у нас горожане стоят по часу, чтобы разок скатиться. Но больше ехать-то почти некуда. Та же история с катком „Сердце Тюмени“. Хотя в городе полно мест, где город мог бы разбить каток бо́льших размеров», — говорит Мельников.
Вместе с тем у аквапарка вовсе нет в городе конкуренции, а потому тюменцам и гостям города приходится биться за места.
Одним из решений проблемы нехватки мест для зимнего отдыха является создание новых катков, парков и комплексов для активного отдыха. Чтобы избежать переполненности и скопления людей в уже сложившейся ситуации, важно пересмотреть логистику уже существующих объектов.
«Например, катки и горки могут разработать систему бронирования и предварительных записей, чтобы ускорить процесс посещения и распределить поток отдыхающих равномерно по дням и часам. Это также даст возможность лучше планировать рабочие смены и расходы на эксплуатацию объектов», — считает урбанист Мельников.
В город ежегодно приезжает все больше туристов, а жители, в свою очередь, становятся более активными поклонниками зимних видов спорта. Это приводит к значительным очередям и проблемам с обеспечением всех желающих комфортными условиями для отдыха. А потому новые объекты строить придется, причем достаточно активно. Уже сейчас в Тюмени реализуется система, в рамках который крупные местные компании самостоятельно возводят развлекательные объекты в рамках своих рекламных компаний. Урбанист считает, что эту практику нужно развивать. В противном случае жителям города может не остаться мест в местах зимних развлечений.
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