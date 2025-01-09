Тюмень в зимних очередях: катки, горки и термы — почему везде занято?

В город ежегодно приезжает все больше туристов, а жители, в свою очередь, становятся более активными поклонниками зимних видов спорта. Это приводит к значительным очередям и проблемам с обеспечением всех желающих комфортными условиями для отдыха. А потому новые объекты строить придется, причем достаточно активно. Уже сейчас в Тюмени реализуется система, в рамках который крупные местные компании самостоятельно возводят развлекательные объекты в рамках своих рекламных компаний. Урбанист считает, что эту практику нужно развивать. В противном случае жителям города может не остаться мест в местах зимних развлечений.