Человек погиб на пожаре в тюменском селе

Posted 9 января, 04:39
Published 9 января, 04:39
Modified 9 января, 04:41
Updated 9 января, 04:41
Пожар случился днем 8 января в двухквартирном доме в деревне Репьева. Возгорание началось в трехкомнатной квартире с печным отоплением. По словам пожарных, огонь успел распространиться только на кухню и комнату, но вызвал сильное задымление.
«Огнем повреждена внутренняя отделка на площади пяти квадратных метров. К сожалению, погиб один человек», — рассказали в Противопожарной службе Тюменской области.
Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и использования печи.
Как писал «Наш Город», два человека погибли в результате пожара в частном доме в Ишиме. Огонь занялся ранним утром 7 января и к приезду пожарных охватил весь дом. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.