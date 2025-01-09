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Posted 9 января, 04:39

Published 9 января, 04:39

Modified 9 января, 04:41

Updated 9 января, 04:41

Человек погиб на пожаре в тюменском селе

Человек погиб на пожаре в тюменском селе

9 января 2025, 04:39
Фото: 1MI.
Один человек стал жертвой огня во время пожара в Абатском районе. Всему виной стало неправильное обращение с печью.

Пожар случился днем 8 января в двухквартирном доме в деревне Репьева. Возгорание началось в трехкомнатной квартире с печным отоплением. По словам пожарных, огонь успел распространиться только на кухню и комнату, но вызвал сильное задымление.

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«Огнем повреждена внутренняя отделка на площади пяти квадратных метров. К сожалению, погиб один человек», — рассказали в Противопожарной службе Тюменской области.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и использования печи.

В тюменском селе на пожаре погиб человек
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Как писал «Наш Город», два человека погибли в результате пожара в частном доме в Ишиме. Огонь занялся ранним утром 7 января и к приезду пожарных охватил весь дом. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.

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