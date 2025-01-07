Два человека сгорели в частном доме в Ишиме

Posted 7 января, 04:17
Published 7 января, 04:17
Modified 7 января, 04:19
Updated 7 января, 04:19
Пожар случился около 04:00 часов 7 января в одном из домов на улице Комбайнеров. Когда приехали пожарные, огонь во всю бушевал внутри дома. По данным МЧС, площадь возгорания составила 35 кв. м. К борьбе с огнем привлекли 14 сотрудников и четыре единицы техники.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар. К сожалению, в результате происшествия погибли два человека. Личности устанавливаются», — пояснил представитель главка.
Специалисты назвали неосторожное обращение с огнем причиной пожара.
Новый год только начался, а это уже не первая трагедия, связанная с огнем, в Тюменской области. Как писал «Наш Город», ранним утром 5 января в селе Большой Сорокино загорелся частный дом на 80 кв. м. Пожарные потушили огонь, но внутри нашли погибшего.