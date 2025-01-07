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Posted 7 января, 04:17

Published 7 января, 04:17

Modified 7 января, 04:19

Updated 7 января, 04:19

Два человека сгорели в частном доме в Ишиме

Два человека сгорели в частном доме в Ишиме

7 января 2025, 04:17
Фото: 1MI.
Два человека стали жертвами огня во время пожара в частном доме в Ишиме. Никто не знает, кто они, сообщила пресс-служба главка МЧС по Тюменской области.

Пожар случился около 04:00 часов 7 января в одном из домов на улице Комбайнеров. Когда приехали пожарные, огонь во всю бушевал внутри дома. По данным МЧС, площадь возгорания составила 35 кв. м. К борьбе с огнем привлекли 14 сотрудников и четыре единицы техники.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар. К сожалению, в результате происшествия погибли два человека. Личности устанавливаются», — пояснил представитель главка.
В тюменской деревне на пожаре погиб человек
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Специалисты назвали неосторожное обращение с огнем причиной пожара.

Новый год только начался, а это уже не первая трагедия, связанная с огнем, в Тюменской области. Как писал «Наш Город», ранним утром 5 января в селе Большой Сорокино загорелся частный дом на 80 кв. м. Пожарные потушили огонь, но внутри нашли погибшего.

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#Марина Коржина#Происшествия#Пожар#МЧС
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