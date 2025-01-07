Два человека сгорели в частном доме в Ишиме

Пожар случился около 04:00 часов 7 января в одном из домов на улице Комбайнеров. Когда приехали пожарные, огонь во всю бушевал внутри дома. По данным МЧС, площадь возгорания составила 35 кв. м. К борьбе с огнем привлекли 14 сотрудников и четыре единицы техники.