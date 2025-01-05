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Posted 5 января, 05:06

Published 5 января, 05:06

Modified 5 января, 05:08

Updated 5 января, 05:08

В тюменском селе на пожаре погиб человек

В тюменском селе на пожаре погиб человек

5 января 2025, 05:06
Фото: МЧС ТО.
Трагедия произошла 5 января утром в селе Большой Сорокино. Сообщение в дежурную часть о пожаре в частном жилом доме поступило в 6:15.

На место происшествия были направлены две единицы техники Главного управления МЧС России по Тюменской области и четыре человека личного состава. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома по всей площади.

Общая площадь территории, охваченной огнем, составила 80 квадратных метров. К сожалению, во время пожара погиб мужчина. В настоящее время причина возникновения огня устанавливается.

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Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Тюмени на улице Дальней загорелся нежилой дом. Во время ЧП никто не пострадал.

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