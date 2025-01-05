В тюменском селе на пожаре погиб человек

Posted 5 января, 05:06
Published 5 января, 05:06
Modified 5 января, 05:08
Updated 5 января, 05:08
На место происшествия были направлены две единицы техники Главного управления МЧС России по Тюменской области и четыре человека личного состава. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома по всей площади.
Общая площадь территории, охваченной огнем, составила 80 квадратных метров. К сожалению, во время пожара погиб мужчина. В настоящее время причина возникновения огня устанавливается.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Тюмени на улице Дальней загорелся нежилой дом. Во время ЧП никто не пострадал.