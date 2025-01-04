nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 января, 08:38

Published 4 января, 08:38

Modified 4 января, 08:38

Updated 4 января, 08:38

В Тюменской области озвучили основные причины младенческой смертности

В Тюменской области озвучили основные причины младенческой смертности

4 января 2025, 08:38
Фото: 1MI.
По данным информационного центра правительства, в 2024 году новорожденные чаще всего погибали от врожденных аномалий и состояний перинатального периода.
«Среди причин младенческой смертности традиционно большую долю составляют состояния перинатального периода и врожденные пороки развития, не поддающиеся хирургическому лечению», — сообщили 72.RU в инфоцентре.

Информации о том, сколько в Тюменской области младенцев скончалось в 2024 году, в настоящее время нет.

В 2023 году было зарегистрировано 66 случаев гибели новорожденных. Для сравнения, в 2021 году в Тюменской области умерло 59 малышей.

В Новогоднюю ночь в Тюмени родилось 10 детей
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые популярные и редкие имена, которые давали детям жители региона в 2024 году. В числе самых популярных — Александр, Роман, Матвей, София, Василиса и Ева.

Читайте также:
Яблоку упасть негде: тюменцы выстроились в гигантскую очередь в аквапарке «ЛетоЛето»Сроки открытия Дворца спорта в Тюмени перенеслиПлан «Ковер»: самолет из Тюмени не смог приземлиться в Санкт-Петербурге
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Новорожденные#Младенцы#Младенческая смертность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика