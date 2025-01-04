В Тюменской области озвучили основные причины младенческой смертности

Posted 4 января, 08:38
Published 4 января, 08:38
Modified 4 января, 08:38
Updated 4 января, 08:38
«Среди причин младенческой смертности традиционно большую долю составляют состояния перинатального периода и врожденные пороки развития, не поддающиеся хирургическому лечению», — сообщили 72.RU в инфоцентре.
Информации о том, сколько в Тюменской области младенцев скончалось в 2024 году, в настоящее время нет.
В 2023 году было зарегистрировано 66 случаев гибели новорожденных. Для сравнения, в 2021 году в Тюменской области умерло 59 малышей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые популярные и редкие имена, которые давали детям жители региона в 2024 году. В числе самых популярных — Александр, Роман, Матвей, София, Василиса и Ева.