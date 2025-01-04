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Posted 4 января, 08:07

Published 4 января, 08:07

Modified 4 января, 08:09

Updated 4 января, 08:09

Тюменцы выстроились в гигантскую очередь в аквапарке «ЛетоЛето»

Яблоку упасть негде: тюменцы выстроились в гигантскую очередь в аквапарке «ЛетоЛето»

4 января 2025, 08:07
Фото: 2 ГИС.

Тюменцы выстроились в гигантскую очередь в аквапарке «ЛетоЛето»

Сюжет
Отдых
Тюменцы массово ринулись в аквапарк «ЛетоЛето». По словам очевидцев, сегодня днем в аквапарке выстроились огромные очереди из желающих отдохнуть на территории термального курорта.
«В „ЛетоЛето“ сегодня не протолкнуться. А все жалуются, мол дорого, ходить никто не будет», — сообщили горожане в социальных сетях.
Видео: Темы Тюмени.

Напомним, на период новогодних каникул в аквапарке «ЛетоЛето» подняли цены на билеты практические в два раза. С 1 по 8 января включительно действуют тарифы праздничных дней, с 9 по 12 января — тарифы выходных дней.

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За пять часов отдыха в аквапарке (продолжительностью 5 часов) придется отдать 3000 рублей за взрослый билет, 2600 — 2800 за детский билет. СПА обойдется от 3600 до 4000 рублей, комплекс СПА+Аквапарк стоит от 5100 до 5500 рублей (за пять часов).

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#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Новости тюмени#Отдых#Новый год#Аквапарк
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