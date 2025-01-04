Яблоку упасть негде: тюменцы выстроились в гигантскую очередь в аквапарке «ЛетоЛето»

За пять часов отдыха в аквапарке (продолжительностью 5 часов) придется отдать 3000 рублей за взрослый билет, 2600 — 2800 за детский билет. СПА обойдется от 3600 до 4000 рублей, комплекс СПА+Аквапарк стоит от 5100 до 5500 рублей (за пять часов).