Яблоку упасть негде: тюменцы выстроились в гигантскую очередь в аквапарке «ЛетоЛето»

Posted 4 января, 08:07
Published 4 января, 08:07
Modified 4 января, 08:09
Updated 4 января, 08:09
«В „ЛетоЛето“ сегодня не протолкнуться. А все жалуются, мол дорого, ходить никто не будет», — сообщили горожане в социальных сетях.
Напомним, на период новогодних каникул в аквапарке «ЛетоЛето» подняли цены на билеты практические в два раза. С 1 по 8 января включительно действуют тарифы праздничных дней, с 9 по 12 января — тарифы выходных дней.
За пять часов отдыха в аквапарке (продолжительностью 5 часов) придется отдать 3000 рублей за взрослый билет, 2600 — 2800 за детский билет. СПА обойдется от 3600 до 4000 рублей, комплекс СПА+Аквапарк стоит от 5100 до 5500 рублей (за пять часов).