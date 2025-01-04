Тюменских подростков, издевавшихся над пенсионером, нашли

Posted 4 января, 05:45
Published 4 января, 05:45
Modified 4 января, 05:47
Updated 4 января, 05:47
«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принятое решение в установленном законом порядке», — сообщили «Нашему Городу» в ведомстве.
Напомним, накануне по тюменским пабликам разошлось видео, на котором были запечатлены издевательства подростков над пожилым мужчиной. Инцидент, по данным очевидцев, произошел в районе тюменской школы №5 вечером 2 января. Видеоролик-первоисточник опубликовал у себя в тг-канале одного из хулиганов.
Ранее «Наш Город» писал, что на тюменских трассах обострилась аварийная обстановка. Менее чем за сутки на дорогах региона было зарегистрировано три ДТП, в которых погибли шесть человек.