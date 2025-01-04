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Posted 4 января, 05:45

Published 4 января, 05:45

Modified 4 января, 05:47

Updated 4 января, 05:47

Тюменских подростков, издевавшихся над пенсионером, нашли

Тюменских подростков, издевавшихся над пенсионером, нашли

4 января 2025, 05:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Подростки
Малолетних тюменских хулиганов, издевавшихся над пенсионером, нашли. Как пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, установлены личности всех трех несовершеннолетних.
«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принятое решение в установленном законом порядке», — сообщили «Нашему Городу» в ведомстве.

Напомним, накануне по тюменским пабликам разошлось видео, на котором были запечатлены издевательства подростков над пожилым мужчиной. Инцидент, по данным очевидцев, произошел в районе тюменской школы №5 вечером 2 января. Видеоролик-первоисточник опубликовал у себя в тг-канале одного из хулиганов.

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